В результате катастрофы на шахте в «ЛНР» погибли 17 человек
- 27.04.2019, 16:15
Тела всех погибших уже подняты на поверхность.
В результате катастрофы на шахте в «ЛНР» погибли семнадцать человек. Об этом сообщил у себя в Твиттере один из лидеров пророссийских террористов на востоке Украины Леонид Пасечник, сообщает «Радио Свобода».
На месте работали прибывшие в Луганск спасатели из российского Министерства чрезвычайных ситуаций. Сообщается, что тела всех погибших уже подняты на поверхность.
Взрыв метана на шахте «Схидкарбон» произошёл в четверг утром. 17 человек считались пропавшими без вести.