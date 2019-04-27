В результате катастрофы на шахте в «ЛНР» погибли 17 человек 27.04.2019, 16:15

Иллюстрационное Фото Евгения ГУСЕВА

Тела всех погибших уже подняты на поверхность.

В результате катастрофы на шахте в «ЛНР» погибли семнадцать человек. Об этом сообщил у себя в Твиттере один из лидеров пророссийских террористов на востоке Украины Леонид Пасечник, сообщает «Радио Свобода».

На месте работали прибывшие в Луганск спасатели из российского Министерства чрезвычайных ситуаций. Сообщается, что тела всех погибших уже подняты на поверхность.

Взрыв метана на шахте «Схидкарбон» произошёл в четверг утром. 17 человек считались пропавшими без вести.