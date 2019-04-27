«Нельзя выбрасывать еду» 27.04.2019, 16:22

В Польше проходит акция «Поделись едой с бездомными».

«А я, - радостно и даже с некоторой гордостью сообщает милая девушка, - не ем креветок и бразильских орехов». «Я не употребляю молочных продуктов», - решительно заявляет молодой человек. «А я - киви», - говорит еще один. «А я - продукты в пластиковой упаковке». В какой-то момент на экране появляется парень, который без улыбки скажет, что он ничего не ест. Это - ролик акции «Поделись едой с бездомными». У организаторов есть свой сайт, команда волонтеров. Хотя началось все с одного поста в Facebook, который опубликовала живущая в Варшаве девушка - Мария Сколожыньска.

За четыре года пост в социальных сетях превратился в масштабную акцию, которая охватила всю Польшу. 22-24 апреля в стране проходит акция «Поделись едой с бездомными». Обозреватель «БелГазеты» Марина Гуляева выясняла у Марии Сколожыньской, как выглядит сегодня ее начинание в цифрах.

«Нельзя выбрасывать еду»

Люди собирают после праздников продукты и развозят бездомным - чтобы все выглядело, как праздничный семейный обед, только на улице

Четыре года назад в пасхальное воскресенье Мария покупала цветы для мамы и бабушки. К ней подошел бездомный и попросил два злотых. Мария рассказывает, что в семье ее приучили вместо денег покупать бездомным еду. И она предложила мужчине купить ему то, что он захочет. Они зашли в магазин, и бездомный сказал, что хотел бы вареных яиц - традиционное начало пасхального завтрака. Мария ответила, что, конечно, купит ему яиц. Мужчина посетовал, что ему негде их сварить. Мария пообещала, что принесет ему свареные яйца. И действительно принесла. А потом написала в Facebook, что если у кого-то после праздников останется еда, то она знает человека, который ее возьмет. Вечером с удовлетворением обнаружила, что этим постом поделились девять человек, и легла спать. Утром готовых отдать остатки со своего праздничного стола было уже 500, и в течение трех дней Мария ездила по Варшаве и забирала еду. Потом она привозила продукты бездомным и раздавала - выглядело это, по ее словам, как праздничный семейный обед, только на улице.

- Мы проводим свои акции два раза в год - на Рождество и Пасху. В прошлом году на Рождество в мероприятии было задействовано около 550 водителей-волонтеров, которые забирали продукты. Мы работали с 80 различными организациями в 50 городах и собрали около 10 тыс. порций еды. Отдали их примерно 1500 человек, но нужно учитывать, что очень много людей самостоятельно развозили еду по столовым для бездомных, так что цифры на самом деле значительно выше.

А четыре года назад я была единственным водителем в Варшаве. Потом водителей уже было около десяти. А потом у нас начали появляться «коллеги» в других городах. В прошлом году на Рождество в Варшаве было уже около 200 водителей. В Кракове и других городах этого региона - еще 50-70. Акция растет, хотя на Пасху активность обычно несколько падает, потому что пасхальные праздники не такие длинные, как рождественские. Но в любом случае никто из нас не предполагал, что интерес будет таким большим.

- Кто-нибудь еще в Польше проводит подобные акции?

- На национальном уровне нет. И я не знаю, есть ли что-то похожее в Европе.

- Достаточно ли продуктов, которые вы развозите, чтобы накормить всех бездомных в Польше?

- Я, к сожалению, не знаю последней статистики по бездомным, но думаю, что недостаточно.

По данным польского Министерства семьи, труда и общественной политики, на начало 2019г. в Польше было зафиксировано 30 330 бездомных. Из них 83,6% составляли мужчины. По сравнению с 2017г. количество бездомных уменьшилось на 3 078, или на 9%. По данным министерства, главной причиной бездомности является семейный конфликт - 32,3%. Мониторинг ситуации с бездомными ведомство проводит постоянно, задействуя для этих целей неправительственные организации, дома социальной помощи, полицию, волонтеров. О том, сколько бездомных в Беларуси, статистических данных нет.

- То, как начиналась акция, похоже на американский фильм: бездомный, девушка, пасхальный стол, бабушка девушки, которая пакует сумку продуктов для бездомного... Только кино заканчивается, как и ваша акция, - вы накормили бездомного один раз, а потом он снова хочет есть. Есть ли смысл в том, что вы делаете?

- Конечно! Если бы в этом не было смысла, я бы этим не занималась. Причем я ведь делаю это бесплатно. Мы начали подготовку к акции два месяца назад.

- Не устали?

- (Смеется) Я очень устала. Мое первое интервью было сегодня в 6 часов утра, потом в 9 часов, сейчас вот с вами разговариваю. Завтра еще три интервью... А серьезно, если бы кто-нибудь четыре года назад сказал мне, что я этим займусь, то я бы поверила. Но если бы мне объяснили, сколько труда и времени это требует, то я бы задумалась. Потому что четыре года назад я просто не представляла себе всего этого. Организация такой акции - очень непростое дело. Даже если ты это делаешь всего два раза в год. Это не булка с маслом! Это очень тяжелый труд, когда нужно найти множество специалистов для выполнения бесплатной работы. Хотя ведь каждый хочет за свою работу что-то получить, правда? Это нормально. А мы четыре года работаем бесплатно - не потрачено ни одного злотого.

- Что лично для вас самое трудное?

- Самое трудное в том, что ни одна акция не повторяется. Каждый раз сталкиваешься с новыми трудностями. Невозможно предусмотреть все. Вдруг оказывается, что какая-то столовая перестала работать, вдруг «обвалился» сайт, потому что слишком много желающих...

- В Африку везут лекарство для больных детей - они его примут и выздоровеют. Бездомного ребенка отправляют в приют, и у него появляется крыша над головой. Вы кормите бездомного два раза в год, но потом ему опять нечего есть, и его положение не изменяется. Какой эффект от вашей акции?

- Я считаю, что огромный. Во-первых, эта еда отдана голодным людям. Во-вторых, огромное количество еды не выбрасывается. Третье - мы повышаем сознательность людей в том, что нельзя выбрасывать еду. И главное - каждый человек имеет право на достойную пищу.