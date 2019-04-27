Как празднуют Пасху в разных странах мира 27.04.2019, 15:45

Народные поверья, приметы и традиции на главный христианский праздник.

28 апреля 2019 года православные всего мира отметят главный христианский праздник - Пасху, пишет "Новое время".

Пасха - праздник в честь воскрешения Иисуса Христа, которое является главным моментом библейской истории и основой христианского учения. Во время этого величественного праздника, которому уже более 2000 лет, издавна принято соблюдать огромное количество традиций.

Существует немало известных пасхальных обычаев, в числе которых приветствие словами Христос воскрес!, уборка дома в Чистый четверг и окрашивание куриных яиц. Но есть и некоторые обычаи и традиции, о которых в наши дни знают единицы.

Основными символами Пасхи являются крашеные яйца или писанки, которыми принято обмениваться во время праздника.

Пасха: традиции в Европе

Пасха отмечается во многих странах мира, но обычаи ее празднования существенно отличаются. Так, в Великобритании есть старинная пасхальная традиция обнимать храм - люди становятся плотным кругом возле церкви и берутся за руки, образуя живое кольцо.

Также на Пасху здесь принято играть в футбол, используя вместо мяча маленький деревянный бочонок, наполненный элем, который принято выпить после игры.

А для детей на Пасху существует отдельная забава – поиск пасхальных яиц. Но не куриных, а шоколадных с разными сладкими начинками. Такие пасхальные яйца популярны не только в Великобритании, но и во многих других европейских странах.

В Германии и в других странах Европы одним из символов Пасхи является заяц. Пасхальный заяц, как символ плодородия и богатства, стал атрибутом Пасхи в Германии еще в 16 веке и с тех пор распространился по всему миру. В виде зайчиков теперь делают игрушки, сладости и различные сувениры в преддверии Пасхи.

Кроме того, во многих городах Германии, а также в Швеции и на Кипре принято славить Воскресение Христово, разжигая на площадях перед церквями огромные пасхальные костры.

В Италии издавна существовала традиция накануне праздника разносить по домам огонь, разожженный в церкви. А в современной Италии принято устраивать пасхальный завтрак, который состоит из яиц вкрутую, копченой колбасы и несладкого сырного кулича.

Интересен и тот факт, что одним из традиционных атрибутов на Пасху в Италии является коломба, которую называют Пасхальной голубкой. По вкусу она напоминает рождественский панеттоне, но с более лимонным ароматом и часто покрытая миндалем.