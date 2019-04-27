В Беларуси на Пасху подорожает бензин 27.04.2019, 16:28

Это десятое изменение цен на автомобильное топливо в этом году.

С 28 апреля в Беларуси снова изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение концерна «Белнефтехим».

Сообщается, что розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. С 28 апреля стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1 рубль 53 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 64 копейки, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 85 копеек, ДТ — 1 рубль 64 копейки.

Это десятое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 21 апреля: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.