Власти хотят, чтобы белорусы платили за паломничества и соревнования по рыбалке 19 27.04.2019, 16:59

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Фото: racyja.com

Католики не cобираются платить за разрешение на паломничество.

В сентябре католики Гродненщины не устроят паломничество в храм Богоматери Ясногорской, куда с пением и молитвами пешком ходят почти 10 лет. Официальное обращение к верующим написал настоятель костела в Коптевке Михал Ластовский, информация распространяется по католическим приходам Гродно, сообщает «Белсат».

«В конце сентября каждый год мы проводили пешие паломничества в Коптевку в санктуарий Матери Божьей Ясногорской. Но в этом году паломничеств не будет из-за постановления Совета Министров № 49 от 24.01.2019 «О порядке оплаты услуг при проведении массовых мероприятий», из-за которого каждое такое паломничество обойдется около двух с половиной тысяч долларов - только за разрешение на ее проведение (не учитывая всех других дополнительных расходов). Это постановление касается всех негосударственных организаций», - сообщается в обращении.

Кроме того, в обращении есть предупреждение: если люди самостоятельно соберутся приехать помолиться в Коптевку, даже небольшой группой, 20-30 человек, будут серьезные проблемы с властями, а священника могут привлечь к ответственности за «массовую акцию».

«Проблем не будет, если молитвы происходят на территории костела. Однако, если устраивать шествие в городе, нужен договор с коммунальными службами, милицией, скорой помощью. А это стоит очень больших денег. Архиепископ Тадеуш Кондрусевич вместе с другими епископами уже отправили письма в Совет Министров. Теперь ждем ответа, будут ли нас считать светским митингом или религиозным. Будем молиться о том, чтобы власти понимали нужды верующих. Ведь мы платим налоги на содержание всех, перечисленных выше институтов. Зачем второй раз еще платить? Это же белорусы ходят в паломничества, а не иностранцы. У нас же очень много паломничеств проводится ежегодно, и в Будслав, и в Трокели, и в Логишин, в Рось и много где по Беларуси», - комментирует ситуацию о. Антоний Гремза, вице-канцлер гродненской курии.

Из-за постановления не будет также соревнований по рыбалке

От нового постановления пострадали также и гродненские любители рыбалки, которые в этом году не смогут провести ежегодных соревнований, которые проводились последние 30 лет.

«Перед получением разрешения из горисполкома мы, как и все негосударственные организации, должны сначала подписать соглашения с милицией, коммунальщиками, спасательной станцией и скорой помощью. До этого момента мы не имеем права сообщать о планируемом мероприятии. А после проведения в течение недели мы должны все оплатить», - говорит Василий Быков, член единственного в стране клуба, который объединяет исключительно любителей рыбалки.

Всего под понятие «массовое мероприятие» в белорусском законе попадают: собрания, митинги, уличные шествия, демонстрации, пикеты, а также другие мероприятия: спортивные, культурные, религиозные, которые проводятся в не предназначенных специально для встреч местах, под открытым небом или в помещении . Согласно новому постановлению, оплата услуг органов милиции составляет: 3 базовые величины - за событие с участием до 10 человек; 25 базовых величин - от 11 до 100 человек; 150 базовых величин - от 101 до 1000 человек; 250 базовых величин - более 1000 человек. Действие постановления не распространяется на мероприятия, проведение которых финансируется за счет средств республиканского или местных бюджетов.

Юрист Олег Агеев считает постановление прямом нарушением прав граждан.

«Условия, которые создало государство для реализации права проведения массовых мероприятий, созданы такие, чтобы людям невозможно было собраться. Это прямая обязанность государства - оплачивать безопасность массовых акций. Именно власти за счет налогов должны оплачивать работу милиции, скорой помощи, коммунальных служб», - говорит Агеев.