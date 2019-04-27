Андрей Пионтковский: Русская рулетка 2 27.04.2019, 17:15

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Андрей Пионтковский

Смерть путинского мифа – важнейший по своим последствиям политический итог 2018 года.

Об этом говорят все комментаторы, от проклемлевских аналитиков до радикальных блогеров. Только другими словами: падение рейтингов, разочарование населения, беспросветный экономический и социальный тупик. И справедливо повторяют одно и то же словечко – Транзит. Но часто с нелепой приставкой Транзит-2024. Транзит действительно начался, уважаемые коллеги, но гораздо более фундаментальный, чем планируемое по инерции рутинное мошенничество в 2024 году, пишет политолог и журналист Андрей Пионтковский для сайта kasparov.ru.

Пока растущее всеобщее недовольство, тошнота (la nausea) бытия не вылились в какие-то осязаемые протестные действия, у правящей мафиозной группировки есть еще окно возможностей попытаться снова зацементировать ситуацию. Она просто обязана сделать свой первый ход в операции "Транзит системы–2019". Носитель мифа выполнял для погрязшей в оргии мегаворовства "элиты" сакральную функцию Оберега. Он был единственным интерфейсом власти в общении с антропологически чуждым ей народом. Тех, кто поставил президента во главе страны, пипл категорически не стал бы хавать. Путина же с его удачно найденным образом "сына народа из питерской подворотни" пипл почти до конца 2018 года более или менее хавал. Теперь же такого Оберега у клептократов нет. Во мнении народном Путин стал частью враждебной народу власти. Эту растущую ментальную бездну между народом и властью надо не когда-то в 2024-м, а здесь и сейчас оперативно заполнять телами назначенных врагов народа и непременно каким-то новым мифологическим продуктом.

15 апреля. Правящей клептократия напряженно ищет стратегию транзита своей жизни после смерти путинского мифа. Первая, стоявшая перед ней развилка – либо устранение шаманами потерявшего магического силу племенного вождя, либо, наоборот, перезагрузка его экстраординарными средствами – пройдена. Сохранившийся на сегодня силовой ресурс демифилогизированного вождя не позволяет провести стандартную в подобных случаях гигиеническую процедуру "оказался наш Отец не Отцом, а сукою" и предъявить Новое лицо. Значит, остается реинкарнация зомби-диктатора.

Но какими средствами? "Крымнаш" уже не работает. Имперские комплексы будоражат "элиту", но к ним все более равнодушны массы. Ни аншлюс Беларуси, ни присоединение Донбасса не вызовут энтузиазма, скорее, наоборот – раздражение. Нужны какие-то невероятные средства, полностью меняющие повестку дня.

А разве не так было и при первом пришествии приблатненного Спасителя? Чтобы усадить его на трон, властям пришлось совершить столь чудовищное преступление, что ошеломленные политические оппоненты просто не осмелились назвать его вслух и покорились. После "учений" в Рязани стало очевидно, что серия взрывов домов в России была организована властью, чтобы обвинить чеченцев, развязать войну и победоносно замочить в сортире и Чечню и Россию.

Прошло 20 лет. Для своего Второго Пришествия преступники во власти замахнулись на гораздо более масштабный перформанс – эпохальную Победу над Западом в Четвертой мировой войне в качестве реванша за поражение СССР в третьей (холодной). Путинский План Победы в ядерной (непременно в ядерной!) войне созрел концептуально к началу 2014 года. Я раскрыл замысел ППП и подробно проанализировал его в публикациях "Вы хотите умереть за Нарву?", 29.04.14; и "Владимир ярче тысячи солнц" 30.03.15

В течение 5 лет ППП служил как бы стратегическим горизонтом российской внешней политики, он развертывался неторопливо и последовательно в рамках информационной и психологической подготовки, как собственного населения, так и мирового общественного мнения. Смерть путинского мифа резко изменила временные параметры плана. Центральной и для Путина лично и для клептократии в целом стала задача политического (а, может быть, и физического) выживания. Им надо срочно экранировать себя от нарастающего гнева удрученных своим прозябанием масс. В этих условиях ППП приобретает для властвующей верхушки сверхценность и как инструмент радикального долгосрочного решения внутриполитических проблем. Из стратегического он переходит в плоскость оперативного планирования. Падение Запада произвело бы и на имперские "элиты" и на усомнившиеся массы примерно такое же оглушительное впечатление как падение Франции на немцев, сделавшее фюрера безоговорочным любимцем нации. Это вам не аншлюс Беларуси или Австрии какой-нибудь.

ППП задуман теми же террористами, что и операция Преемник-99. Только на этот раз они собираются взять в заложники уже не только население России, а весь Земной шар.

Внутри путинской бюрократии оформляется и крепнет политическая партия, у которой есть видение сегодняшнего дня и будущего России. Я ее называю мобилизационная партия. Эдакие победоносцевы. Она организационно оформляется и крепнет и мы видим, как выбрасываются протуберанцы ее решений и действий. Мне очевидно, что во главе этой политической партии или ее организационного крыла стоит секретарь Совбеза Николай Платонович Патрушев. В эту партию входят Игорь Иванович Сечин, Юрий Валентинович Ковальчук, Сергей Борисович Иванов. И ее боевым крылом является Пригожин Евгений Викторович. И естественно, что Владимир Владимирович Путин частично ей принадлежит. Это партия крепнет, потому что транзит турбулентен. Она становится ведущей и все эти силовые истории с делом Калви, Абызова, Ингушетией, "Нового величия" – продукт именно этой партии.

Но не все силовики входят в эту политическую партию. И не все, кто в этой политической партии – силовики. Поэтому точнее назвать ее мобилизационной и честно сказать, что во главе ее стоят Патрушев и Ковальчук. Операторами этой политической партии частично выступают ЛДПР и КПРФ.

Цели ее благородные. Мобилизационная партия видит огромную могучую реваншистскую советскую страну, которая полмира контролирует. А остальные полмира ее боятся. Вот, собственно говоря, ее видение. Вот на это она и мобилизует.

Неверно было бы называть ее партией войны. Война ведь всего лишь средство достижения ее целей. А можно ведь так нарастить военную мощь, что все побоятся с нами воевать.

На этой неделе был так называемый научно-экспертный совет при Совете Безопасности РФ. И там выступал Патрушев, он произнес несколько замечательных фраз (которые передали российские агентства ТАСС и Интерфакс) о том, что США представляют собой угрозу самому существованию всего Земного шара. Через 15 минут пришло сообщение от тех же ТАСС и Интерфакса, что это сообщение было передано по ошибке.

Да, да, и не надо на меня так смотреть...

27 апреля. Ценнейшее донесение Алекса полностью подтверждает сделанные мною 15.01 и 15.04 предположения:

Правящая клептократия незамедлительно начнет упреждающую операцию "Транзит системы – 2019";

Новая мифологема власти будет выстраиваться на старом персональном носителе (Второе Пришествие);

Мобилизирующим концептом тотальной мифологемы станет Реванш огромной могучей советской страны за поражение СССР в третьей мировой войне (холодной).

Короткое сообщение Алекса чрезвычайно насыщенно живой достоверной информацией о поведении конкретных персонажей, их отношениях, атмосфере в путинском бункере. Когда "бригада" сталкивается с критической ситуацией в условиях растущей неопределенности, жизнь выдвигает неформальных лидеров, которые берут на себя инициативу и формулируют стратегию поведения. В путинском расширенном Политбюро таковыми оказались Патрушев и Ковальчук. Именно в таком порядке. А не Начальник, о котором замечательно сказано – частично принадлежит. На мой взгляд, эта загадочная формулировка означает следующее:

Авантюристический, на грани клинического безумия проект покорения Россией полмира и запугивания оставшейся половины разрабатывается под начальника. Он его естественно одобряет. Еще бы, это его родной Путинский План Победы в 4-ой мировой войне, о котором я докладываю своим читателям вот уже пять лет. Но душой и драйвером практической реализации этого замысла заслуженно стал другой человек.

Первый новый дворянин Дзюдохерии генерал армии Николай Платонович Патрушев. Ему предстоит стать при Путине в 4-ой мировой войне тем, кем был Людендорф при Вильгельме II в 1-ой, т.е. военным диктатором.

Николай Платонович мой старый знакомый. Он, скорее всего, не подозревает о моем существовании. Но дважды мне удавалось остановить этого ядерного маньяка хотя бы на формальном доктринальном уровне. Это интересная история, подтверждающая что именно Президент федерации волейбола РФ неутомимо разрабатывал план Победы над ненавистным Западом еще с 2009-го года.

В 2009 и в 2014 году в "Российской газете" появлялись парадные статьи Н.П. Патрушева, в которых Секретарь Совета Безопасности под копирку докладывал: под моим руководством закончилась работа над новой российской военной доктриной и в ближайшее время она будет представлена. При этом оба раза он настойчиво подчеркивал, что "скорректированы условия использования ядерного оружия при отражении агрессии с применением обычных средств поражения не только в крупномасштабной, но и в региональной, и даже в локальной войне".

Что в переводе на нормальный русский язык означало – мы готовы первыми использовать ядерное оружие не только в полномасштабной войне, угрожающей самому существованию государства, но и в региональном и даже локальном конфликте.

Очень выдает ядерное недержание нового дворянина это словечко "даже".

Естественно, такие анонсы оба раза вызвали реакцию неформального экспертного сообщества людей, разбирающихся в ядерной стратегии. Их в России не так много, 5-6 человек. Те из них, кто вхожи в высокие кабинеты, подписали письмо Верховному Главнокомандующему, в котором выразили своё несогласие с новациями Патрушева. Неофициально я участвовал в консультациях при подготовке этих документов.

Могу привести результирующую часть письма 2014 года:

"Введение в венную доктрину РФ положения о возможности использования ядерного оружия в региональных и даже в локальных конфликтах возвращает нас на край пропасти, от которой Хрущев и Кеннеди отступили в 62-м году.

Подобная попытка уже предпринималась при разработке Военной доктрины 2010 года и была отвергнута нашим военно-аналитическим сообществом. Напомним, что даже в годы холодной войны после экзистенциального опыта Кубинского кризиса военно-политическое руководство СССР и США избегали в своих доктринальных установках понижения порога использования ядерного оружия, понимая, что авантюристическое бряцание ядерным оружием в локальных конфликтах это путь к неконтролируемой эскалации.

Политические последствия такого шага могут оказаться драматическими для нашей страны. Настоятельно предлагаем отказаться от угроз применения ядерного оружия в региональных и локальных военных конфликтах".

Президент Путин 26 декабря 2014 года утвердил новую редакцию военной доктрины РФ, в которой без изменений была воспроизведена прежняя формулировка об условиях применения РФ ядерного оружия. Казалось бы, наша точка зрения восторжествовала. Ничего подобного. Наоборот, начался парад торжества "доктрины Патрушева". Откровенный ядерный шантаж стал одним из центральных инструментов российской внешней политики.

Когда глава ядерной державы серьезно предполагает использовать ядерное оружие не для отражения агрессии, угрожающей самому существованию государства, а для достижения какой-либо амбициозной геополитической цели, то возможны два объяснения такого поведения.

Первое – он шахид-фанатик, действительно готовый нанести ядерный удар, уничтожить миллионы людей и погибнуть в результате ответного удара сам вместе с миллионами своих соотечественников.

А второе – авантюрный игрок, что гораздо больше похоже на правду в нашем случае. Шантажист угрожает применить ядерное оружие, рассчитывая, что противная сторона, даже обладающая не меньшим арсеналом ядерного оружия, ужаснется перспективе гибели миллионов людей, уступит в конкретном конфликте и заплатит ему требуемую политическую цену.

Мне часто возражают – эти люди с их детьми, женами, любовницами, дворцами, яхтами, миллиардами на Западе не могут пойти на превращение в радиоактивный пепел всего самого дорогого для них.

Конечно, не могут. Но Патрушев, Путин, Ковальчук и их мобилизационные партайгеноссе не собираются ни умирать, ни отказываться от скромного обаяния жизни долларовых мультимиллиардеров, ни уничтожать западную цивилизацию, соблазнительные материальные плоды которой они так жадно и вкусно поглощают.

Они хотят шукшинского Праздника – ликующего торжества над поверженным и униженным Западом – и гарантий своего политического бессмертия во главе господствующей над всем миром Россией.

И они почему-то убеждены, что для этого им достаточно ввязаться в региональное или даже локальное военное столкновение с Западом и выиграть только один психологический поединок, когда ужаснувшись их ядерному шантажу или тем более их одному ядерному удару по европейскому городу, Запад дрогнет и капитулирует навсегда.

Творцы ППП, видимо, оставляют в своих расчетах все-таки небольшой (~5%) шанс на то, что Запад ответит ударом на их удар. Тогда поединок быстро перейдет в апокалиптический сценарий взаимно гарантированного уничтожения.

Но вожди мобилизационной партии как люди глубоко православные на всю голову искренне верят, что даже если им уж очень не повезет (один шанс из двадцати) в этой русской рулетке, то они все равно останутся в выигрыше. Патрушев, Путин и другие руководящие товарищи попадут в рай, а все остальные просто сдохнут. Действительно, а зачем нужен мир без владычества в нем Святой Руси.

План Патрушева-Путина мне ясен как простая гамма. Но вы, уважаемый читатель, все равно отказываетесь в него поверить. Сознание ваше его отторгает. Но послушайте живых свидетелей, вернувшихся оттуда, de profundis. Их уже не меньше чем немцев, переплывших Буг в ночь на 22 июня.

Перечитайте депешу Алекса. Он тоже был скептиком, когда мы разговаривали с ним на эту тему в октябре прошлого года.

Григория Явлинского, потрясенного ответом на свой вопрос

– Владимир Владимирович, вы понимаете, что мы приближаемся к войне?

– Да, и мы ее выиграем.

Одного из бонз мобпартии в аутентичном изложении профессора Валерия Соловья:

"Экономикоцентричный, гедонистический и морально нестойкий Запад дрогнет и отступит перед лицом непреклонной русской решимости, цели России будут достигнуты малой ценой".

***

20 лет назад в разгар "либерального" упоения русским Пиночетом я предупреждал:

"Путинизм – это высшая и заключительная стадия бандитского капитализма в России. Путинизм – это война, это "консолидация" нации на почве ненависти к какой-то этнической группе, это изоляция от внешнего мира и дальнейшая экономическая деградация. Путинизм – это (воспользуемся излюбленной лексикой г-на и.о. президента) контрольный выстрел в голову России".

Сбылось всё. Остался только контрольный выстрел...

Да, да, и не надо на меня так смотреть.