Почему поездку Лукашенко в Китай можно считать провальной 12 Игорь Субботин

27.04.2019, 17:21

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Три главные причины.

Александр Лукашенко в Пекине принял участие во II форуме международного сотрудничества «Пояс и путь».

По телеканалу «Беларусь 1» сообщили, что наша страна «среди приоритетов Китайской народной республики» и «такой высокий уровень отношений официальный Пекин поддерживает лишь c немногими государствами».

Но udf.by называет причины, по которым поездку Лукашенко в Китае можно назвать провальной.

Лукашенко был одним из многих лидеров, с которыми встретился Си Цзиньпин

Государственные СМИ так акцентировали внимание на встрече руководителей Беларуси и Китая, что могло сложиться впечатление, что она была одним из главных мероприятий второго форума «Пояс и путь».

Начать можно с того, что в Пекин съехались лидеры почти четырех десятков стран. По состоянию на вечер пятницы Си Цзиньпин лично встретился не только с Лукашенко, но и с руководителями (президентами и премьер-министрами) Кении, Сербии, Вьетнама, Узбекистана, Филиппин, Малайзии, Египта, Японии, Венгрии, России, Кипра и других стран.

Судя по новостям с форума, в этом марафоне китайского лидера встреча с руководителем Беларуси ничем не выделялась.

Рядовым получилось и выступление Лукашенко на трибуне второго форума «Пояс и путь». Нурсултан Назарбаев, например, выступил на официальной церемонии открытия форума третьим – после Си Цзиньпина и Владимира Путина.

О существенных экономических договоренностях не объявили

Во время форума сообщили, что Банк развития Китая предоставит «Беларусбанку» кредит на сумму 100 млн евро для развития национальной экономики, а Эксимбанк Китая выделит Белорусской железной дороге кредит на 65,7 млн евро для электрификации нескольких участков. Условия кредитования не оглашались.

Что еще? Индустриальный парк «Великий камень» включили в топ-10 инвестпроектов инициативы «Пояс и путь», но его стоимость в отличие от других не назвали, пишет officelife.media.

Все это меркнет на фоне, например, такого сообщения. Малайзия и Китай договорились о реализации совместного инфраструктурного проекта в Куала-Лумпуре, общая стоимость которого оценивается в 48 млрд. долларов. Соответствующее соглашение было подписано в Пекине после переговоров премьеров двух стран.

Подарок Беларуси в виде стадиона – стандартный презент для Китая

При встрече Си Цзиньпин показал Лукашенко макеты футбольного стадиона и бассейна, которые Китай собирается бесплатно построить в Минске. Но и этот подарок не говорит об особых успехах в отношениях двух стран.

Во-первых, Китай уже давно бесплатно построил стадионы во многих странах мира, с которым развивает сотрудничество. Счет идет на десятки государств Азии, Африки и Америки. И не стоит обольщаться: арены, возведенные китайцами, далеко не высокого уровня.

Во-вторых, как правило, за подобные подарки китайские власти просят о какой-нибудь услуге. Пока можно только догадываться, о чем умалчивают белорусские власти.

Игорь Субботин, udf.by

Как сообщал сайт Сharter97.org, Telegram-канал Расстрига, который ведет журналист Сергей Доренко, рассказал о том, что Лукашенко досрочно покинул столицу Китая.

Информацию о перемещении самолета можно посмотреть на сайте PlaneFinder, который отслеживает перемещение воздушных суден. И там действительно указано, что самолет EW-001PB вылетел в Минск вечером, 26 апреля.