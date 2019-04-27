Пармезан, хамон и другие иностранные агенты 3 27.04.2019, 17:49

Фото: bryansktoday.ru

Что и почему можно и нельзя есть россиянам.

В четверг стало известно, что Национальная мясная ассоциация России предложила запретить частным лицам ввозить в Россию мясные и молочные продукты. Аргументация такая: с импортным хамоном в страну могут проникнуть опасные болезни, например, африканская чума свиней, а с пармезаном – ящур. Вчера вечером агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в аппарате правительства заявило, что запрет не рассматривается, наверное, нужно добавить к этому “пока”.

Пропоненты идеи настаивают, что угроза заражения через привезенные в чемодане продукты – не миф, а аналогичные ограничения действуют во многих странах мира. Но большинство потребителей вспоминают, что с 2014 года уже действует запрет на импорт мясных и молочных продуктов из ЕС, США и многих других стран, то есть привезти из отпуска кусок хамона и упаковку камамбера – уже почти единственный вариант поесть их на территории России.

Что и почему можно и нельзя есть россиянам, есть ли польза от эмбарго и можно ли сделать в России свои пармезан и хамон, обсуждают в эфире "Радио Свобода" аналитик продовольственного рынка Андрей Сизов, глава исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, журналист Анна Наринская и эксперт в области пищевых производств Денис Кровопусков. Ведет передачу Сергей Добрынин.

Производители мяса утверждают, что аналогичные меры приняты уже во многих странах. Так ли это? Давайте посмотрим небольшой сюжет.

Сергей Добрынин: Сергей, хочу вас спросить, как представителя ассоциации, которая выдвинула эту идею, судя по всему, действительно во многих странах мира подобные ограничения существуют, где-то раньше они были введены, где-то позже. Мне как потребителю сложно себе представить, как кусок хамона, упаковка, тем более купленная в магазине, привезенная в чемодане, может привести к вспышке африканской чумы свиней в России?

Сергей Юшин: Я бы хотел начать с того, чтобы мы ушли от бесконечного, постоянного, хоть и сладкого упоминания, для большинства россиян непонятного слова "хамон". Слова "хамон" и слова "пармезан" в нашем письме вообще не присутствует. Более того, хамон не является тем объектом, который может передавать африканскую чуму свиней. Если журналисты хотят, чтобы было громко, читаемо и все сходили с ума, то они пишут "хамон", "пармезан", просто животноводческая продукция никого не интересует. Поэтому забудем про хамон и пармезан, не об этом речь.

У нас в России ввозится очень большое число продукции сырой, непереработанной, такой как сало, например, из Украины, а Украина страна, которая очень неблагополучна по африканской чуме свиней. И практически большинство областей этой страны поражены этим вирусом. Кроме того, мы можем утверждать, что сам контроль за распространением этого заболевания в Украине сегодня крайне низкий. Из Польши могут привезти тоже сырые гриль-сосиски, мясо птицы. Из Финляндии могут привезти, которая рядом с Санкт-Петербургом, тоже продукция потенциально может нести в себе возбудителей болезней и вирусы.

Сергей Добрынин: То есть речь не идет о тех, скажем, более состоятельных россиянах, которые поехали в отпуск, купили готовую продукцию?

Сергей Юшин: Речь вообще идет не о россиянах, а о любых гражданах любой страны, которые пересекают нашу границу. В репортаже есть некорректная информация о том, что якобы в Америку нельзя ввозить продукцию из стран, где какие-то болезни. Нет, в Америку нельзя ввозить ниоткуда, включая яблоки, апельсины, клубнику и так далее, ничего.

Штраф 10 тысяч долларов или тюремное заключение. Япония – нет никаких исключений ни для каких стран, ниоткуда ничего нельзя ввозить. Уважаемые путешественники, кто собирается в Японию, с 22 апреля наказание за нарушение закона о контроле над инфекционными заболеваниями сельхозживотных в отношении ввоза мясных продуктов станет более строгим – до трех лет каторжных работ.

Сергей Добрынин: Я думаю, не каторжных, а исправительных.

Сергей Юшин: Перевод такой. Тогда я вам другую новость скажу: в Австралии штраф за попытку нелегального ввоза поднадзорной продукции более 200 тысяч долларов США.

Сергей Добрынин: Если я правильно понимаю смысл вашего предложения, вы хотите запретить ввоз любой мясной продукции, не только сырых продуктов?

Сергей Юшин: Мы предлагаем запретить ввоз животноводческой продукции. Это объясняется следующим: вряд ли мы можем подозревать или надеяться, что сотрудники таможни, пограничные ветеринары могут разобраться в каждом конкретном куске, какую обработку или переработку, какие процессы прошел тот или иной продукт, был ли он достаточно проварен или нет. Поэтому здесь риски настолько высоки, что ради чего делать какие-то исключения. У нас что, хамон в стране не продается? Хамон есть почти в любом магазине официально. Пармезан не итальянский, но швейцарский есть.

Сергей Добрынин: Андрей, вы согласны, что такие меры действительно необходимы для того, чтобы избежать крупных эпидемий, например, африканской чумы?

Андрей Сизов: Да, естественно, это мировая практика. С одной стороны народ возбудился в связи с тем, что все помнят эмбарго 2014 года, действительно ассортимент после этого заметно сократился по понятным причинам, были введены так называемые специальные экономические меры, много что было запрещено к поставкам в Россию.

Хамон как раз не попал в этот список. Сейчас все возмутились: как же так, нас лишают последней радости. Опять это плохие лоббисты, плохие наши производители мяса хотят себе набить мошну, а нас кормить непонятно чем. Это, конечно, совсем все не так. Отчасти это раздражение понятно. На мой взгляд, это немного высосанная из пальца проблема. Действительно факты таковы, что во всем мире более-менее развитом это запрещено, потому что багаж путешественников, какие-то продукты – это основной канал переноса африканской чумы свиней.

Сергей Добрынин: Это как-то доказано, есть научные работы об этом?

Андрей Сизов: Я буквально недавно читал большое исследование по поводу Японии, Япония стоит на ушах, она близко к Китаю, огромный поток китайцев, в том числе нелегальных. Был большой опрос ученых по поводу теоретического распространения африканской чумы свиней в Японии и в первую очередь говорилось о том, что основной канал распространения – это как раз эти самые мясопродукты. Вы что-то поели, осталась какая-то корочка, ее съел кабан, либо она попала в помои, которыми кормят свиней, все, животное заразилось.

Сергей Юшин: Кстати, доказательство того, что говорит Андрей, АЧС из Польши появилось на границах Австрии и Бельгии. Это же не кабан пробежал, это какие-то рабочие, может быть украинские или скорее даже польские, где сегодня тоже полыхает АЧС, они с собой взяли какие-то польские сосиски, колбаски, выбросили в лесополосу, и кабаны заболели. Люди ходят в лес, наступают на останки животных, заносят себе домой на маленькую ферму, и вот вам уже домашние свиньи тоже заболели.

Сергей Добрынин: Сергей, вы сами сказали, что люди услышали в этом предложении про хамон, хотя хамон не может служить переносчиком заразы. С нами на связи журналист Анна Наринская, Анна как раз из тех людей, и их много, которые недовольны этим предложением. Она в Фейсбуке предложила бойкотировать продукцию компаний, которые входят в вашу ассоциацию, надо сказать, что ее предложение нашло достаточно большой отклик. Почему вы считаете, что хамон – это не самая главная в нашей жизни вещь?

Анна Наринская: Все мои читатели, а их довольно много, у этого поста сейчас почти тысяча шеров, они прекрасно понимают, что как хамон, так и пармезан – это метафора. Я, например, вообще не ем свинину, поэтому хамон для меня не то, что важная вещь лично. Я послушала, что говорят ваши гости, дела обстоят даже хуже, чем я думала.

Потому что этот уровень лицемерия сшибает с ног. Мы же видим, как Европу выкашивает африканская чума свиней, там просто пир во время чумы пушкинский идет, поют нам грустные песни. Мне все-таки хотелось бы напомнить, в каком контексте мы говорим. Потому что действительно, если бы не санкции, правильно молодой человек назвал это словом "эмбарго", потому что у нас все время говорят слово "санкции", как будто бы это кто-то нас лишил этих продуктов – это наше начальство собственное лишило нас этих продуктов в наказание какому-то плохому Западу. Если бы к нам приходили импортные продукты нормально, как они приходят во все эти страны, о чем вам сейчас так красочно рассказывали, что туда нельзя ни песчинки ввезти, иначе тебя сажают, в этих всех странах можно легально купить эти продукты, а в Европе достаточно дешево их можно купить.

Если бы эти продукты к нам нормально приходили через санитарные кордоны, тогда вообще не было бы никакого разговора. Все равно любой запрет встречает эффект восторга, о чем тут говорить. Но, наверное, все равно было бы какое-то недовольство. Когда мы говорим в контексте этих так называемых санкций, когда все время проводятся анализы отечественной продукции, нам все время рассказывают, что наше российское мясное и молочное производство – это какое-то прекрасное и свежайшее, весь мир должен этим питаться. Но это же не так. Мы все знаем эти анализы, сколько пальмового масла в наших сырах, сколько антибиотиков в наших курицах и в нашем мясе. Я, честно говоря, еда, не буду скрывать, волнует меня не очень в жизни сильно, но меня волнует эксплуатация.

То есть когда на моем дискомфорте люди хотят заработать, когда составляя мое меню и рассказывая мне, продукты какой страны и какого производства я должна есть, все это делается для моей собственной пользы, у нас же все на свете делается исключительно, чтобы нам всем было лучше, и налоги повышают нам, чтобы нам было гораздо приятнее и так далее. Это лицемерие меня страшно задевает. Если бы наше общество было солидарнее, если бы действительно какой-то гражданский шаг мог бы быть здесь возможен, то я бы, конечно, говоря революционно, призывала бы людей к бойкоту этой продукции. Не говоря уже о том, что с тех пор, пока я этот пост написала, мне в личку пришло очень много всяких сообщений о том, как ведут себя, например, члены Мясного союза в Липецкой области, как они, как здесь молодой человек задевал вопросы неплохих чистых фермерских хозяйств, как они себя ведут по отношению к частным маленьким фермерам. В нашей стране такого нормального капитализма нет, а вот звериный капитализм у нас как раз есть. Мне кажется, ваши гости его воплощают.

Сергей Юшин: При всем уважении к даме, она просто полная невежда.

Сергей Добрынин: Давайте конкретно. Понятно, что идея, которая приходит людям в голову, что то, что происходит – это лоббизм, производители мяса хотят заработать.

Сергей Юшин: Причина, по которой мы обратились с этим письмом в правительство, состоит в ином. Сегодня все мировые эксперты говорят, буквально бьют в колокол, что уже мы отмечаем рост на 20-40% на свинину в большинстве крупных стран мира, США, Канада, Евросоюз. Потому что Китай начинает сметать свинину из других стран, ему самому не хватает. В Китае сегодня цена на 50% выше, чем в России. Если мы потеряем из-за болезней собственное производство, то нам негде будет в мире купить или мы будем покупать по цене в два раза выше. Поэтому мадам журналист должна нам спасибо сказать, что мы не надеемся на эти высокие цены и тихонечко стоим в стороне, чтобы цены выросли, а мы предупреждаем, что чтобы они не выросли, нужно защитить свою территорию и продолжать развивать собственное производство. Я не принимаю такие обвинения. Вы меня лично не знаете. А то, что вас тысяча человек, "хомячков" расшерило – это не признак их ума.

Андрей Сизов: Во-первых, чтобы снять с себя клеймо "акула капитализма", я скажу, что я против этих санкций. Меня удивляет, что люди так возбудились по поводу ветеринарных вещей технических в то время, как основная первопричина – эти самые санкции, антисанкции и эмбарго, из-за этого обеднели полки магазинов. Если вам не хватает этих мясопродуктов, сыров, логично повозмущаться по поводу этого. То, что запрещено – это совершенно не меняет предложения на рынке, это десятые доли процентов.