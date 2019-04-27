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Постановление Совмина может вернуть Беларусь в список злостных нарушителей свободы вероисповедания

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  • 27.04.2019, 17:59
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Можно говорить о возвращении времен, когда верующие вели свою активность подпольно.

Постановление Совета Министров №49, направленное на борьбу с политической оппозицией, ударило и по религиозным группам.

Постановлением Совмина в январе утверждено “Положение о порядке оплаты услуг по охране общественного порядка, оказываемых милицией, расходов, связанных с медицинским обслуживанием, уборкой территории после проведения на ней массового мероприятия”, пишет mspring.online.

Очевидно, постановление было принято, чтобы отбить охоту у политически активной части граждан организовывать уличные мероприятия.

Однако неожиданно (а, может, и ожидаемо) применённые расценки ударили по религиозным группам. Некоторые католические священники уже признались, что вынуждены были отказаться от нескольких религиозных акций.

Но впереди одно из главных событий в жизни католиков – процессии Божьего Тела, которые в этом году приходятся на 20 июня (ранее процессии проходили в конце мая, праздник отмечается на 60-ый день после Пасхи).

Собирают такие шествия не менее сотни верующих, а значит оплата составит от 3825 рублей, если количество участников не превысит тысячи человек. Если же процессия окажется более массовой, потребуется 6375 рублей. Вариант с подсчётом верующих, чтобы их оказалось не более ста человек для попадания в рамки оплаты 637 рублей, не рассматриваются.

Фото: mspring.online

С такой же проблемой могут столкнуться и православные верующие. 30 апреля ожидается крестный ход из Могилёва в Белыничи в честь праздника иконы Божией Матери Белыничской. В нынешнем году празднование перенесено с 25 апреля на 1 мая. Официально в связи с тем, что он приходится на Страстную седмицу, но не исключено, что церковные иерархи согласовывают с властями формат проведения мероприятия. Согласно постановлению Совета Министров №49 самый дешёвый вариант – до 10 участников, он потребует около 80 рублей (3 базовых величины). Либо верующие также могут отправиться в путь неофициально. В последнем случае можно говорить о возвращении времен, когда верующие вели свою активность подпольно.

Также под угрозой оказалась подготовка к ежегодной католической пилигримке в Будслав, которая длится несколько дней и к которой присоединяются верующие из Белынич. Сам “Будславский фест-2019” пройдёт 5-6 июля под девизом “Королева семей, молись за нас”. Праздник внесён в репрезентационный список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО, но для могилевчан он может не состояться. Либо в пилигримку верующие снова же отправятся, не афишируя её.

Фота Catholic.by

Напомним, госдепартамент США публикует ежегодный доклад о ситуации со свободой вероисповедания в мире. В 2012 году госдеп уже отмечал заметное ухудшение ситуации в Беларуси. С того времени из года в год фиксируются случаи задержания граждан за прозелитизм, в том числе баптистов и представителей Свидетелей Иеговы. Религиозные меньшинства имеют сложности с регистрацией. Власти продолжают следить за миноритарными и незарегистрированными религиозными группами, которые считает “иностранными”.

В ряде случаев государство произвольно даёт разрешение на проведение религиозных собраний или отказывает в нём, а также отказывает в визах или пролонгации их миссионерам. Новое постановление Совмина может вернуть страну в список злостных нарушителей свободы вероисповедания.


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