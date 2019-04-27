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Владимир Гройсман рассказал, о чем говорил с Зеленским

  • 27.04.2019, 18:35
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Владимир Гройсман
Фото: izvestia.kiev.ua

Премьер-министр и новоизбранный президент Украины провели неформальную встречу.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подтвердил, что провел неформальную встречу с победителем второго тура выборов президента Владимиром Зеленским. Об этом Гройсман рассказал в эфире телеканал Интер, пишет liga.net.

"Мы встречались, это была неформальная встреча. Мы пообщались о жизни, о стране. Мы говорили о будущем нашего государства", - сказал он.

Гройсман отметил, что Зеленский "сам скажет обществу", если у него будут планы по смене состава нынешнего правительства.

Премьер также сказал, что на парламентских выборах в его команде будут порядочные и достойные люди, но о формате его участия в избирательной гонке, по его словам, говорить еще рано.

В свою очередь, спикер и политтехнолог штаба Зеленского Дмитрий Разумков в этот же вечер на телеканале 112 Украина сказал, что на встрече Зеленского с Разумковым "рабочие моменты или государственная политика" не обсуждались.

Также он сказал, не готов ответить, были ли они знакомы ранее: "Возможно, где-то пересекались, но каких-то более тесных взаимоотношений, по моему, не было".


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