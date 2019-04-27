Борца с аккумуляторным заводом в Бресте Дмитрия Бекалюка поместили в изолятор 10 27.04.2019, 18:46

1,602

Дмитрий Бекалюк

Его будут судить в понедельник.

27 апреля неизвестные задержали одного из лидеров протеста против запуска аккумуляторного завода Дмитрия Бекалюка. Сначала милиция отрицала, что активист находится у них. Позже стало известно, что он в ИВС. Его будут судить в понедельник.

«Дмитрий Бекалюк нашелся, он находится в ИВС Ленинского РОВД. В понедельник его доставят в суд», – сообщил «Белсату» правозащитник Роман Кисляк.

За апрель это уже четвертое задержание Бекалюка. Вечером 7 апреля он пошел в Ленинский РОВД в качестве свидетеля по административному делу активистки Татьяны Фесиковой. Хотя Бекалюк предупреждал милицию о том, что по семейным обстоятельствам придет на 5 часов позже, чем указано в повестке, на него составили протокол за неявку и отправили в ИВС. Там он провел почти сутки, а потом его еще оштрафовали на 1 базовую.

Второй раз его задержали 14 апреля на площади Ленина во время кормления голубей. Доставили в РОВД, но оттуда скорая увезла его в больницу. Через несколько дней ОМОН забрал его в здании суда Ленинского района, когда Бекалюк вышел с суда по делу Сергея Петрухина. В РОВД ему опять понадобилась помощь медиков, активиста положили в больницу.

Дмитрий Бекалюк является одним из лидеров инициативной группы, которая больше года говорит о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта по строительству аккумуляторного завода в Брестском районе. Начиная с 4 марта прошлого года на площади Ленина в Бресте противники завода АКБ кормят голубей и тем самым выражают свой протест. За это десятки человек не раз задерживали и наказывали штрафами. Власти заявляют, что завод безопасен и говорят, что в случае нарушений предприятие будет закрыто.