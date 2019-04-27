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Бутылок нет, но вы держитесь

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  • 27.04.2019, 18:57
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Как санкции поставили под угрозу производству вина в Крыму.

Крымские виноделы могут остановить производство на шесть-девять месяцев из-за дефицита бутылок, сообщил глава ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексей Липко. По его данным, одно из двух ключевых предприятий, поставляющих бутылки в Крым, – акционерное общество «Кавминстекло» – перешло под контроль американских акционеров, пишет «Крым.Реалии».

Как утверждает Липко, новые акционеры сменили топ-менеджмент компании и заявили, что прекратят поставки на аннексированный Россией полуостров из-за санкций США. При этом восполнить поставки за счет второго поставщика бутылок, «Русджама», невозможно, так как его мощности загружены, а ассортимент стеклотары недостаточно широкий.

Депутат Госдумы России из Севастополя Дмитрий Белик уже сообщил, что направил обращения руководству Федеральной антимонопольной службы, в Генпрокуратуру России, полпредам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России и в российский Минпромторг с просьбой повлиять на ситуацию. Президент Союза виноделов и виноградарей России Леонид Попович в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил, что крымским производителям вина лучше самим подыскать альтернативных производителей стеклотары:

«С моей точки зрения, ситуация не является столь катастрофичной… Тем предприятиям, которые покупали бутылку в «Кавминстекле», необходимо выйти на тех, кто делает бутылки в других местах, и начать немедленные переговоры, заключить договоры. С другой стороны, к этому вопросу уже подключилась Федеральная антимонопольная служба, но ей необходимо небольшое время, для того чтобы понять степень монополизации рынка. Безусловно, нахождение «Кавминстекла» и «Русджама» в центре российского виноделия привело к тому, что большинство винодельческих предприятий России и Крыма покупают бутылку именно у них, и они уже таким образом становятся монополистами. Но так ли это с точки зрения закона, не до конца понятно. Я не знаю силу административного ресурса, способна ли она перебороть указания хозяина завода. Я более уповаю на диверсификацию рисков».

Директор российского Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРА» Вадим Дробиз полагает, что у крымских виноделов проблем с поиском новых производителей стеклотары не будет.

– Я думаю, что никакой остановки производства не будет. У нас достаточно много компаний, которые производят стекло, и есть очень серьезная недозагрузка мощностей в стекольной отрасли. А вообще, государство должно лучше контролировать, кому переходят активы, и не допускать подобных сделок, скажем так, с враждебной стороной. У нас в России 5-6 лет назад случился кризис перепроизводства в стекольной отрасли, банкротились даже новые заводы. Драйвером развития новых стеклозаводов с 1995 года была пивная отрасль, но после 2008 года потребление пива резко сократилось по демографическим причинам, и в итоге мы потеряли треть этого объема. Все эти годы стеклозаводы не знали, что делать, начали закрываться и банкротиться. Так что сейчас прочие производства только обрадуются тому, что один оператор ушел с крымского рынка.

Вадим Дробиз прогнозирует, что удорожание бутылок, произведенных на других российских заводах, не повлияет на конечную цену крымского вина.

– А вообще, к компаниям, которые таким образом начинают куролесить, можно найти строгий подход, где-то обрезать крылья. У нас приняты законы на этот счет для тех, кто начинает выполнять западные санкции по отношению к собственному рынку, к собственному производителю. Ну у нас по крайней мере не все принадлежит американцам – есть турецкие заводы, которые санкции не поддерживают, есть наши, российские.

Основатель Ассоциации сомелье Украины Дмитрий Сидоренко указывает на другие сопутствующие сложности, связанные со сменой типа бутылки на винодельческом производстве.

– Стеклянная бутылка – это классика. Есть, конечно, рынки, где разливают в «бэгинбокс» и в жестяную баночку, но это нужно перестраивать вообще все производство. Могут покупать бутылки где-то еще, но пробки-то берут под размер бутылки. Даже полмиллиметра в диаметре горлышка могут сыграть такую злую шутку – подгонки пробки очень важны, чтобы туда не попадал воздух. Плюс вручную такие объемы никто не разливает – это стоит машина, которая настроена под определенный размер бутылки. Это не просто взяли, купили другую бутылку, плоскую или квадратную, и спокойно в нее начали разливать. Это целый процесс, не на коленях там сидят и наклеивают этикетки. запихивают пробки и так далее.

Журналист из Севастополя Давид Аксельрод указывает на то, что в городе была возможность запустить собственное производство бутылок.

– Где-то год-полтора назад, по информации «Деловой России», был инвестор, стартап, готовый начать работу, но не хватило политической воли губернатора или правительства, чтобы воплотить этот проект в жизнь. Теперь наладить производство в кратчайшие сроки не получится, так или иначе этот демарш «Кавминстекла» скажется. Виноделы говорят, что это долгоиграющая перспектива, то есть эффект от сбоя в поставках в производственном цикле ощутить могут не сразу. Не всех предприятий это может коснуться. Ряд руководителей компаний сказали мне, что у них дифференцированные поставки бутылки и что санкции их не затронут. Но любой срыв цикла производства в любом случае будет влечь за собой какие-то убытки.


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