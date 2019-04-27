Андрей Сидоренко: Атмосфера в сборной отличная

Андрей Сидоренко: Атмосфера в сборной отличная3
- 27.04.2019, 19:12
Главный тренер хоккейной сборной Беларуси рассказал о последних кадровых решениях перед ЧМ мира.
Об этом Андрей Сидоренко рассказал пресс-службе ФХБ:
- Готовец, Туркин, Развадовский и Карабань покинули сборную Беларуси, в заявке на ЧМ — 23 игрока
Как всегда в таких случаях выбор четверки был непростым. Вернее даже тройки: Готовец получил повреждение во время четвергового спарринга с Казахстаном. Искренне поблагодарил ребят за работу: они честно потрудились. В том числе и над созданием отличной атмосферы в сборной. А она сейчас, как отмечают сами ребята, действительно отличная, — заявил Сидоренко.