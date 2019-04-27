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Андрей Сидоренко: Атмосфера в сборной отличная

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  • 27.04.2019, 19:12
Андрей Сидоренко
Фото: khl.ru

Главный тренер хоккейной сборной Беларуси рассказал о последних кадровых решениях перед ЧМ мира.

Об этом Андрей Сидоренко рассказал пресс-службе ФХБ:

- Готовец, Туркин, Развадовский и Карабань покинули сборную Беларуси, в заявке на ЧМ — 23 игрока

Как всегда в таких случаях выбор четверки был непростым. Вернее даже тройки: Готовец получил повреждение во время четвергового спарринга с Казахстаном. Искренне поблагодарил ребят за работу: они честно потрудились. В том числе и над созданием отличной атмосферы в сборной. А она сейчас, как отмечают сами ребята, действительно отличная, — заявил Сидоренко.


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