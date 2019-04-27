закрыть
27 апреля 2019, суббота, 20:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Ученые открыли доисторического «крабового утконоса»

  • 27.04.2019, 19:30
  • 1,275

Древний краб жил в эпоху динозавров.

Американские палеонтологи описали новое семейство, род и вид крабов, который как будто состоял из частей разных морских животных. , был Палеонтологи называют его «крабовым утконосом», пишет «Вокруг света».

У этого недавно обнаруженного животного — по имени Callichimaera perplexa, что означает «сбивающая с толку красивая химера» — была настоящая мешанина частей тела. У этого существа были пасть креветки, клешни современного лягушачьего краба, раковина омара и веслообразные придатки морского скорпиона.

«Его глаза были настолько гигантскими, что он был бы похож на человека с глазками размером с футбольный мяч», — говорит исследователь Хавьер Луке, научный сотрудник по палеонтологии в Йельском университете и Университете Альберты в Канаде.

Экспресс-инфо по стране

Как считают ученые, C. perplexa, вероятно, использовал свои большие глаза и мощные когти, чтобы охотиться на крошечных ракообразных, таких как креветки. Таким образом, эти крабы были активными хищниками.

Этот краб жил в меловой период, то есть от 95 до 90 млн лет назад. Как отмечают ученые, его черты очень похожи на черты личинок морского краба. Возможно, они сохранились у Callichimaera perplexa во взрослом возрасте из-за асинхронности в развитии разных органов.

«Callichimaera заставляет нас пересмотреть определение того, что именно делает краба крабом. Я называю это моим прекрасным кошмаром, потому что это животное было таким красивым и ужасным», — сказал Хавьер Луке.


популярное за неделю

Мнение

Какая люстрация без реституции?
Какая люстрация без реституции? Ирина Халип
Россия затаилась
Россия затаилась Богдан Яременко
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич