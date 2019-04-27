Ученые открыли доисторического «крабового утконоса» 27.04.2019, 19:30

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Древний краб жил в эпоху динозавров.

Американские палеонтологи описали новое семейство, род и вид крабов, который как будто состоял из частей разных морских животных. , был Палеонтологи называют его «крабовым утконосом», пишет «Вокруг света».

У этого недавно обнаруженного животного — по имени Callichimaera perplexa, что означает «сбивающая с толку красивая химера» — была настоящая мешанина частей тела. У этого существа были пасть креветки, клешни современного лягушачьего краба, раковина омара и веслообразные придатки морского скорпиона.

«Его глаза были настолько гигантскими, что он был бы похож на человека с глазками размером с футбольный мяч», — говорит исследователь Хавьер Луке, научный сотрудник по палеонтологии в Йельском университете и Университете Альберты в Канаде.

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Как считают ученые, C. perplexa, вероятно, использовал свои большие глаза и мощные когти, чтобы охотиться на крошечных ракообразных, таких как креветки. Таким образом, эти крабы были активными хищниками.

Этот краб жил в меловой период, то есть от 95 до 90 млн лет назад. Как отмечают ученые, его черты очень похожи на черты личинок морского краба. Возможно, они сохранились у Callichimaera perplexa во взрослом возрасте из-за асинхронности в развитии разных органов.

«Callichimaera заставляет нас пересмотреть определение того, что именно делает краба крабом. Я называю это моим прекрасным кошмаром, потому что это животное было таким красивым и ужасным», — сказал Хавьер Луке.