В память о Юрии Блинове фанаты «Крумкачоў» вывесили банеры с его портретом 2 27.04.2019, 20:07

Фото: tut.by

Фанаты почтили память соучередителя клуба.

В матче 3-го тура первой лиги чемпионата Беларуси по футболу НФК («Крумкачы») проиграли в Минске «Нафтану» — 1:4.

В память о Юрии Блинове фанаты «Крумкачоў» вывесили банеры с его портретом. Фото опубликовала nn.by.