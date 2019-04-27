В память о Юрии Блинове фанаты «Крумкачоў» вывесили банеры с его портретом2
- 27.04.2019, 20:07
Фанаты почтили память соучередителя клуба.
В матче 3-го тура первой лиги чемпионата Беларуси по футболу НФК («Крумкачы») проиграли в Минске «Нафтану» — 1:4.
В память о Юрии Блинове фанаты «Крумкачоў» вывесили банеры с его портретом. Фото опубликовала nn.by.
Футбол. Первая лига. Крумкачы – Нафтан (Новополоцк). 3 тур. (@ Стадион Семашко in Minsk, Минск w/ @slaver) https://t.co/i2hid8wqeJ pic.twitter.com/djBB8d3mbn— Скай Волк (@SkyVolk7) April 27, 2019
И ещё один баннер в память о Юре Блинове. #Крумкачы pic.twitter.com/Ii0XjLUED8— Скай Волк (@SkyVolk7) April 27, 2019