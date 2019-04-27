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В память о Юрии Блинове фанаты «Крумкачоў» вывесили банеры с его портретом

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  • 27.04.2019, 20:07
Фото: tut.by

Фанаты почтили память соучередителя клуба.

В матче 3-го тура первой лиги чемпионата Беларуси по футболу НФК («Крумкачы») проиграли в Минске «Нафтану» — 1:4.

В память о Юрии Блинове фанаты «Крумкачоў» вывесили банеры с его портретом. Фото опубликовала nn.by.


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