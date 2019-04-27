Джо Байден собрал рекордную сумму в первый день избирательной кампании 27.04.2019, 20:23

Джо Байден

Бывший вице-президент США получил $6,3 миллиона от почти 97 тысяч жертвователей.

Бывший вице-президент США Джо Байден собрал 6,3 млн долларов (в пересчете - 5,66 млн евро) спустя 24 часа после того, как объявил о своем участии в президентской гонке 2020 года. Об этом представители избирательной кампании 76-летнего члена Демократической партии США сообщили в ночь на субботу, 27 апреля, сообщает "Немецкая волна".

Сумма собрана благодаря 97 тысячам жертвователей в 50 штатах и является рекордной для участвующих в гонке 2020 года демократов, подчеркнули представители бывшего вице-президента. Ранее демократ Бето О’Рурк собрал за аналогичный период 6,1 млн долларов, а сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс - немногим менее шести миллионов.

Байден стал уже 20-м членом Демократической партии США, объявившим об участии в президентской гонке. Он объяснил свое намерение участвовать в борьбе за пост главы государства тем, что при президентстве Дональда Трампа сущность американской нации находится под угрозой.

Джо Байден был вице-президентом США с 2009 по 2017 годы, во время двух президентских сроков Барака Обамы. С 1973 по 2009 годы он представлял штат Делавэр в Сенате США. В числе прочего, возглавлял комитет по иностранным делам и юридический комитет.