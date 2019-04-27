закрыть
27 апреля 2019, суббота, 20:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Исследование: Cобаки продлевают жизнь хозяевам

  • 27.04.2019, 20:38

Cобачники зачастую ведут более активный образ жизни.

Ученые из Ливерпульского университета выяснили, что владельцы собак двигаются в четыре раза больше тех, у кого нет питомца, пишет журнал "Нож".

В исследовании приняли участие 385 британских семей, из них у 191 человека были собаки. Все испытуемые указали в анкете, как часто они занимаются физической активностью.

Выяснилось, что собачники зачастую ведут активный образ жизни. Средняя продолжительность прогулок в неделю составила 4 часа 8 минут (рекомендуемая норма — не менее 2,5 часов в неделю).


популярное за неделю

Мнение

Какая люстрация без реституции?
Какая люстрация без реституции? Ирина Халип
Россия затаилась
Россия затаилась Богдан Яременко
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич