Исследование: Cобаки продлевают жизнь хозяевам 27.04.2019, 20:38

Cобачники зачастую ведут более активный образ жизни.

Ученые из Ливерпульского университета выяснили, что владельцы собак двигаются в четыре раза больше тех, у кого нет питомца, пишет журнал "Нож".

В исследовании приняли участие 385 британских семей, из них у 191 человека были собаки. Все испытуемые указали в анкете, как часто они занимаются физической активностью.

Выяснилось, что собачники зачастую ведут активный образ жизни. Средняя продолжительность прогулок в неделю составила 4 часа 8 минут (рекомендуемая норма — не менее 2,5 часов в неделю).