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Cпикер штаба Зеленского: Постараемся реализовать инициативу «Сдай коррупционера - получи 10%»

  • 27.04.2019, 20:43
Дмитрий Разумков
Фото: Украина.ру

Дмитрий Разумков заявил, что команда нового президента Украины будет реализовать «закон Линкольна».

Команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского планирует реализовать идею "сдай коррупционера - получи 10% от денег, которые вернулись назад в бюджет".

Об этом спикер штаба Дмитрий Разумков заявил в эфире "112 Украина", информирует censor.net.

"Что касается 10%, действительно есть такая идея, мы будем пробовать ее реализовать. Если вы поможете отправить коррупционера за решетку в рамках действующего законодательства, в рамках доказательной базы, которая при вашей помощи, в том числе, будет собрана, то наверное, вы будете заслуживать защиту государства и на определенную компенсацию за вашу добровольную помощь. Мы будем стараться воплотить это в жизнь", - заявил Разумков.


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