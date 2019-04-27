Cпикер штаба Зеленского: Постараемся реализовать инициативу «Сдай коррупционера - получи 10%» 27.04.2019, 20:43

Дмитрий Разумков

Фото: Украина.ру

Дмитрий Разумков заявил, что команда нового президента Украины будет реализовать «закон Линкольна».

Команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского планирует реализовать идею "сдай коррупционера - получи 10% от денег, которые вернулись назад в бюджет".

Об этом спикер штаба Дмитрий Разумков заявил в эфире "112 Украина", информирует censor.net.

"Что касается 10%, действительно есть такая идея, мы будем пробовать ее реализовать. Если вы поможете отправить коррупционера за решетку в рамках действующего законодательства, в рамках доказательной базы, которая при вашей помощи, в том числе, будет собрана, то наверное, вы будете заслуживать защиту государства и на определенную компенсацию за вашу добровольную помощь. Мы будем стараться воплотить это в жизнь", - заявил Разумков.