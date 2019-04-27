В Минске по первой ветке метро поезда ходят лишь до «Московской» 3 27.04.2019, 20:55

ФОто: tut.by

(Обновляется) Поступило сообщение о минировании.

Минское метро работает с ограничениями. Поезда идут до станции метро «Московская», дальше пассажиров просят воспользоваться наземным транспортом. Об этом tut.by сообщили читатели.

«На Московской объявили, что на Уручье поезда временно ходить не будут. Всех просят ехать наземным транспортом. Объявили, что по техническим причинам», — сообщила читательница Екатерина.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В соцсетях минчане пишут, что на вход закрыта и станция метро «Восток».

На станцию метро «Уручье» пассажиров также не пускают — дежурят ОМОН, машина скорой помощи и саперно-пиротехнической службы.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как сообщили в пресс-службе Минского метрополитена, меры предприняты в связи с тем, что поступило сообщение о минировании.