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Ярослав Качиньский: Членство в ЕС является требованием польского патриотизма

  • 27.04.2019, 21:02
Ярослав Качиньский

Глава партии «Право и справедливость» положительно оценил членство Польши в ЕC.

Об этом председатель правящей партии Польши Ярослав Качиньскийзаявил в ходе избирательной конвенции «Права и справедливости» в Познани, сообщает «Польское радио».

В ходе своего выступления Ярослав Качиньский назвал членство Польши в международных организациях национальным интересом страны.

«Членство в НАТО и ЕС приносит Польше пользу. Благодаря этому укрепились наша безопасность и статус нашей страны. Мы также в состоянии этот статус постоянно повышать и завоевывать новые позиции, в частности региональные, в тех же Вышеградской группе или инициативе Троеморья. Одним словом, членство в ЕС является требованием польского патриотизма», - подчеркнул глава правящей в Польше партии, добавив, что членство в ЕС должно осуществляться на равных началах.

Избирательная конвенция «Права и справедливости» проходит в преддверии выборов в Европейский парламент, которые запланированы на 26 мая.


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