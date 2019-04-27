закрыть
27 апреля 2019, суббота, 23:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

КГБ скрывал аварию на ЧАЭС от иностранцев: секретные документы

6
  • 27.04.2019, 21:10
  • 3,121

О возможной аварии на АЭС предупреждали еще в 1978 году.

“Настоящее время” продолжает публиковать рассекреченные в Украине архивы.

В КГБ пытались скрыть любую информацию об аварии на ЧАЭС и ее последствиях от иностранных правительств и журналистов, а также искали "ненадежных" среди своих граждан.

Справка от 4 июня 1986 года (секретно):

"2-3 июня 1986 года в Киеве находился корреспондент журнала "Ньюсуик" (США) Страссер Стивен, 1946 года рождения, прибывший для получения материалов о последствиях аварии на Чернобыльской АЭС. В соответствии с указаниями Центра, совместно со 2 Управлением КГБ УССР в отношении американца был проведен комплекс чекистских мероприятий, направленный на недопущение сбора клеветнической информации, сковывание его действий и снижение активности. В мероприятиях были задействованы 8 офицеров КГБ в отставке, 19 членов спецдружины, в том числе 7 источников, которыми отрабатывалась наступательная тактика ведения бесед с корреспондентом. С официальных позиций в изучении Страссера использовалась агент "Рота". В результате принятых мер иностранец от советских граждан не получил тенденциозной информации. Удалось ограничить контакты Страссера, замкнуть их на наших источниках. Вся информация передана во 2 Управление КГБ УССР.

2-4 июня 1986 года совместно с 5, 6 Управлениями КГБ УССР проводится комплекс агентурно-оперативных мероприятий в отношении доктора Гейла (США). По данным агента "Рихарда", используемого с официальных позиций, со стороны американца при посещении Октябрьской больницы и онкологического центра был проявлен интерес к количеству больных лучевой болезнью, эвакуированных из районов Чернобыля и Припяти, получению статистических данных, касающихся последствий аварии".

Приказ председателя комитета государственной безопасности СССР В. Чебрикова от 30 августа 1986 года (секретно):

"...Авария и ее последствия используются буржуазной пропагандой и спецслужбами противника для развертывания антисоветской кампании, дискредитации отечественной атомной энергетики, подрыва престижа социалистической экономики и науки. Спекулируя на случившемся, противник создает дополнительные трудности в торговле СССР с западными партнерами, предпринимает попытки внести элементы недоверия во взаимоотношения стран социалистического содружества.

Специальные службы США и их союзники по НАТО через резидентуры, действующие под прикрытием посольств капиталистических государств в Москве, представителей инофирм, журналистов и других иностранных граждан, а также с помощью технических средств разведки, предпринимают настойчивые попытки по добыванию закрытых сведений о радиационной обстановке в зоне АЭС и за ее пределами, степени поражения населения, боеготовности войск химзащиты и гражданской обороны, первоочередных действиях по ликвидации последствий аварии. Активизировалась деятельность враждебных элементов из числа советских граждан по сбору и передаче иностранцам информации негативного характера.

Как показали выводы Правительственной комиссии, авария стала возможной прежде всего вследствие безответственного и халатного отношения руководства Чернобыльской атомной станции, ряда руководящих работников Минэнерго, Минсредмаша и Госатомэнергонадзора СССР к вопросам ядерной безопасности, низкой требовательности к кадрам за соблюдение строжайшей дисциплины и порядка в эксплуатации реакторных установок, отставание научных исследований по ряду технических проблем, недостатков в конструкции реактивной установки типа РБМК, неудовлетворительного выполнения решений ЦК КПСС и Совета Министров СССР по обеспечению высокой надежности работы атомных электростанций...

...Припятским ГО УКГБ УССР по Киеву и Киевской области в процессе контрразведывательной работы не уделялось должного внимания экспериментам, сопряженным с большим риском, и испытаниям на действующих энергоблоках Чернобыльской АЭС, а также фактам халатности, нарушения норм и правил радиационной безопасности строительно-монтажных работ, технологических регламентов эксплуатации оборудования. Качественный состав агентурного аппарата и его расстановка не позволяли оценить влияние проводимых экспериментов на уязвимость станции, надежность и безопасность ее эксплуатации.

Комитет госбезопасности УССР, получая из территориальных органов республики данные о предпосылках к возникновению чрезвычайных происшествий на атомных электростанциях, должным образом на них не реагировали и не всегда информировал КГБ СССР, республиканские партийные и советские органы...

...Руководящим и оперативным составом органов КГБ, ведущим работу на объектах атомной энергетики, не принималось достаточных мер в целях своевременного выявления и устранения предпосылок к авариям, связанным с нарушением технологического процесса эксплуатации АЭС, преступно-халатным отношением к работе должностных лиц и обслуживающего персонала станции. Подготовленные и направленные в территориальные органы рекомендации Шестого управления КГБ СССР по совершенствованию контрразведывательной работы на указанных объектах использовалось ими не в полной мере.

Авария на Чернобыльской АЭС является серьезным предупреждением и уроком для органов КГБ. Ее последствия со всей остротой требуют принятия в интересах государственной безопасности дополнительных мер по повышению роли КГБ в существующей системе обеспечения безопасной эксплуатации объектов атомной энергетики.

Приказываю:

1. Руководству комитета госбезопасности Украинской ССР (тт. Муха С.Н., Петров Ю.В.) сделать необходимые выводы из аварии на Чернобыльской АЭС, провести анализ и переоценку состояния контрразведывательной работы на объектах атомной энергетики, привести ее в строгое соответствие с требованиями решения Коллегии КГБ СССР от 11 июля 1984 г. Принять действенные меры и повысить персональную ответственность за своевременность информирования КГБ СССР, партийных, советских и хозяйственных органов по важным вопросам, имеющим отношение к безопасности атомных станций...

...Председателям КГБ союзных и автономных республик, начальникам УКГБ по краям и областям, органов военной контрразведки, в оперативном обеспечении которых находятся действующие и строящиеся объекты атомной энергетики, а также проектные, научно-исследовательские и строительно-монтажные организации, заводы по изготовлению оборудования и топлива для АЭС, предприятия по его переработке и утилизации, принять эффективные меры, направленные на своевременное вскрытие предпосылок к авариям и чрезвычайным происшествиям на указанных объектах. В этих целях:

укрепить агентурные позиции путем осуществления вербовок высококвалифицированных специалистов и ученых...

обращать особое внимание на выявление лиц, действия которых создают предпосылки к возникновению чрезвычайных происшествий, своевременно вскрывать причины и мотивы их поведения, возможную причастность таких лиц к спецслужбам противника;

обеспечить тесное взаимодействие с администрацией и контрольно-надзорными органами...

своевременно вскрывать недостатки, связанные с использованием, хранением, транспортировкой и порядком утилизации радиоактивных отходов...

улучшить взаимодействие с органами и войсками МВД, химической защиты, подразделениями гражданской обороны и здравоохранения".

Справка: 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел мощный химический взрыв, повлекший разрушение части реакторного блока и машинного зала.

В результате взрыва возник пожар, который перекинулся на крышу третьего энергоблока. Почти сразу на место аварии приехали пожарные. Огонь тушили до 5:00. Однако в середине самого четвертого блока его удалось ликвидировать только 10 мая, когда большая часть графита сгорела.

После взрыва и пожара образовалась радиоактивное облако, которое накрыло не только территории современной Украины, Беларуси и России, но и территории многих европейских стран – Швеции, Австрии, Норвегии, Германии, Финляндии, Греции, Румынии, Словении, Литвы, Латвии. По Международной шкале ядерных событий (INES) эту аварию классифицировали по высшему – седьмому уровню опасности.

Изначально Москва и руководство УССР скрывали факт аварии и последствия экологической катастрофы. Только 28 апреля в СССР появилось первое официальное сообщение.

В первые дни после аварии было эвакуировано население 10-километровой зоны, в дальнейшем зону эвакуации расширили до 30 километров.


популярное за неделю

Мнение

Какая люстрация без реституции?
Какая люстрация без реституции? Ирина Халип
Россия затаилась
Россия затаилась Богдан Яременко
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич