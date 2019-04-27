КГБ скрывал аварию на ЧАЭС от иностранцев: секретные документы 6 27.04.2019, 21:10

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О возможной аварии на АЭС предупреждали еще в 1978 году.

“Настоящее время” продолжает публиковать рассекреченные в Украине архивы.

В КГБ пытались скрыть любую информацию об аварии на ЧАЭС и ее последствиях от иностранных правительств и журналистов, а также искали "ненадежных" среди своих граждан.

Справка от 4 июня 1986 года (секретно):

"2-3 июня 1986 года в Киеве находился корреспондент журнала "Ньюсуик" (США) Страссер Стивен, 1946 года рождения, прибывший для получения материалов о последствиях аварии на Чернобыльской АЭС. В соответствии с указаниями Центра, совместно со 2 Управлением КГБ УССР в отношении американца был проведен комплекс чекистских мероприятий, направленный на недопущение сбора клеветнической информации, сковывание его действий и снижение активности. В мероприятиях были задействованы 8 офицеров КГБ в отставке, 19 членов спецдружины, в том числе 7 источников, которыми отрабатывалась наступательная тактика ведения бесед с корреспондентом. С официальных позиций в изучении Страссера использовалась агент "Рота". В результате принятых мер иностранец от советских граждан не получил тенденциозной информации. Удалось ограничить контакты Страссера, замкнуть их на наших источниках. Вся информация передана во 2 Управление КГБ УССР.

2-4 июня 1986 года совместно с 5, 6 Управлениями КГБ УССР проводится комплекс агентурно-оперативных мероприятий в отношении доктора Гейла (США). По данным агента "Рихарда", используемого с официальных позиций, со стороны американца при посещении Октябрьской больницы и онкологического центра был проявлен интерес к количеству больных лучевой болезнью, эвакуированных из районов Чернобыля и Припяти, получению статистических данных, касающихся последствий аварии".

Приказ председателя комитета государственной безопасности СССР В. Чебрикова от 30 августа 1986 года (секретно):

"...Авария и ее последствия используются буржуазной пропагандой и спецслужбами противника для развертывания антисоветской кампании, дискредитации отечественной атомной энергетики, подрыва престижа социалистической экономики и науки. Спекулируя на случившемся, противник создает дополнительные трудности в торговле СССР с западными партнерами, предпринимает попытки внести элементы недоверия во взаимоотношения стран социалистического содружества.

Специальные службы США и их союзники по НАТО через резидентуры, действующие под прикрытием посольств капиталистических государств в Москве, представителей инофирм, журналистов и других иностранных граждан, а также с помощью технических средств разведки, предпринимают настойчивые попытки по добыванию закрытых сведений о радиационной обстановке в зоне АЭС и за ее пределами, степени поражения населения, боеготовности войск химзащиты и гражданской обороны, первоочередных действиях по ликвидации последствий аварии. Активизировалась деятельность враждебных элементов из числа советских граждан по сбору и передаче иностранцам информации негативного характера.

Как показали выводы Правительственной комиссии, авария стала возможной прежде всего вследствие безответственного и халатного отношения руководства Чернобыльской атомной станции, ряда руководящих работников Минэнерго, Минсредмаша и Госатомэнергонадзора СССР к вопросам ядерной безопасности, низкой требовательности к кадрам за соблюдение строжайшей дисциплины и порядка в эксплуатации реакторных установок, отставание научных исследований по ряду технических проблем, недостатков в конструкции реактивной установки типа РБМК, неудовлетворительного выполнения решений ЦК КПСС и Совета Министров СССР по обеспечению высокой надежности работы атомных электростанций...

...Припятским ГО УКГБ УССР по Киеву и Киевской области в процессе контрразведывательной работы не уделялось должного внимания экспериментам, сопряженным с большим риском, и испытаниям на действующих энергоблоках Чернобыльской АЭС, а также фактам халатности, нарушения норм и правил радиационной безопасности строительно-монтажных работ, технологических регламентов эксплуатации оборудования. Качественный состав агентурного аппарата и его расстановка не позволяли оценить влияние проводимых экспериментов на уязвимость станции, надежность и безопасность ее эксплуатации.

Комитет госбезопасности УССР, получая из территориальных органов республики данные о предпосылках к возникновению чрезвычайных происшествий на атомных электростанциях, должным образом на них не реагировали и не всегда информировал КГБ СССР, республиканские партийные и советские органы...

...Руководящим и оперативным составом органов КГБ, ведущим работу на объектах атомной энергетики, не принималось достаточных мер в целях своевременного выявления и устранения предпосылок к авариям, связанным с нарушением технологического процесса эксплуатации АЭС, преступно-халатным отношением к работе должностных лиц и обслуживающего персонала станции. Подготовленные и направленные в территориальные органы рекомендации Шестого управления КГБ СССР по совершенствованию контрразведывательной работы на указанных объектах использовалось ими не в полной мере.

Авария на Чернобыльской АЭС является серьезным предупреждением и уроком для органов КГБ. Ее последствия со всей остротой требуют принятия в интересах государственной безопасности дополнительных мер по повышению роли КГБ в существующей системе обеспечения безопасной эксплуатации объектов атомной энергетики.

Приказываю:

1. Руководству комитета госбезопасности Украинской ССР (тт. Муха С.Н., Петров Ю.В.) сделать необходимые выводы из аварии на Чернобыльской АЭС, провести анализ и переоценку состояния контрразведывательной работы на объектах атомной энергетики, привести ее в строгое соответствие с требованиями решения Коллегии КГБ СССР от 11 июля 1984 г. Принять действенные меры и повысить персональную ответственность за своевременность информирования КГБ СССР, партийных, советских и хозяйственных органов по важным вопросам, имеющим отношение к безопасности атомных станций...

...Председателям КГБ союзных и автономных республик, начальникам УКГБ по краям и областям, органов военной контрразведки, в оперативном обеспечении которых находятся действующие и строящиеся объекты атомной энергетики, а также проектные, научно-исследовательские и строительно-монтажные организации, заводы по изготовлению оборудования и топлива для АЭС, предприятия по его переработке и утилизации, принять эффективные меры, направленные на своевременное вскрытие предпосылок к авариям и чрезвычайным происшествиям на указанных объектах. В этих целях:

укрепить агентурные позиции путем осуществления вербовок высококвалифицированных специалистов и ученых...

обращать особое внимание на выявление лиц, действия которых создают предпосылки к возникновению чрезвычайных происшествий, своевременно вскрывать причины и мотивы их поведения, возможную причастность таких лиц к спецслужбам противника;

обеспечить тесное взаимодействие с администрацией и контрольно-надзорными органами...

своевременно вскрывать недостатки, связанные с использованием, хранением, транспортировкой и порядком утилизации радиоактивных отходов...

улучшить взаимодействие с органами и войсками МВД, химической защиты, подразделениями гражданской обороны и здравоохранения".

Справка: 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел мощный химический взрыв, повлекший разрушение части реакторного блока и машинного зала.

В результате взрыва возник пожар, который перекинулся на крышу третьего энергоблока. Почти сразу на место аварии приехали пожарные. Огонь тушили до 5:00. Однако в середине самого четвертого блока его удалось ликвидировать только 10 мая, когда большая часть графита сгорела.

После взрыва и пожара образовалась радиоактивное облако, которое накрыло не только территории современной Украины, Беларуси и России, но и территории многих европейских стран – Швеции, Австрии, Норвегии, Германии, Финляндии, Греции, Румынии, Словении, Литвы, Латвии. По Международной шкале ядерных событий (INES) эту аварию классифицировали по высшему – седьмому уровню опасности.

Изначально Москва и руководство УССР скрывали факт аварии и последствия экологической катастрофы. Только 28 апреля в СССР появилось первое официальное сообщение.

В первые дни после аварии было эвакуировано население 10-километровой зоны, в дальнейшем зону эвакуации расширили до 30 километров.