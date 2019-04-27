В тройке лидеров чемпионата Беларуси по футболу неожиданная команда
- 27.04.2019, 21:14
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Три команды занимают лидирующие позиции, набрав по 12 очков.
В матче пятого тура чемпионата Беларуси «Ислочь» победила «Гомель» (3:1), а «Шахтер» проиграл «Энергетику-БГУ» (3:4).
Таким образом, после пяти туров в таблице чемпионата три команды занимают лидирующие позиции, набрав по 12 очков. Это БАТЭ, «Ислочь» и «Шахтер», пишет «Трибуна».
Совсем неожиданно «Ислочь» попала в тройку лидеров.
Как сообщалось ранее, брестское «Динамо» осталось единственной командой без поражений в чемпионате. Команда Марцела Лички находится на четвертой строчке с 11-ю очками.