закрыть
27 апреля 2019, суббота, 23:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

В тройке лидеров чемпионата Беларуси по футболу неожиданная команда

  • 27.04.2019, 21:14
  • 1,567

Три команды занимают лидирующие позиции, набрав по 12 очков.

В матче пятого тура чемпионата Беларуси «Ислочь» победила «Гомель» (3:1), а «Шахтер» проиграл «Энергетику-БГУ» (3:4).

Таким образом, после пяти туров в таблице чемпионата три команды занимают лидирующие позиции, набрав по 12 очков. Это БАТЭ, «Ислочь» и «Шахтер», пишет «Трибуна».

Совсем неожиданно «Ислочь» попала в тройку лидеров.

Как сообщалось ранее, брестское «Динамо» осталось единственной командой без поражений в чемпионате. Команда Марцела Лички находится на четвертой строчке с 11-ю очками.


популярное за неделю

Мнение

Какая люстрация без реституции?
Какая люстрация без реституции? Ирина Халип
Россия затаилась
Россия затаилась Богдан Яременко
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич