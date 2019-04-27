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Cергей Доренко: А не «забадяжила» ли Россия венесуэльскую нефть?

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  • 27.04.2019, 21:48
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Сергей Доренко

Журналист высказался о «грязной» российской нефти.

Российский журналист Сергей Доренко в интервью каналу RTVI прокомментировал скандале вокруг поставок в Беларусь некачественной нефти из России.

– Я задаю вопрос: не забадяжили ли мы венесуэльскую нефть? Такой грязной нефти в России никогда не было. Urals — это не бренд, это нефть более тяжелая, но такая ужасная нефть есть только у Венесуэлы... Может, надо было ложечкой размешать, чтобы она разошлась, а пустили прямо как есть, — сказал Доренко о возможных причинах резкого снижения качества нефти.

И все же журналист считает, что в этой ситуации следует искать политику.


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