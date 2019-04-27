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Петр Порошенко выложил новое проукраинское видео

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  • 27.04.2019, 21:58
  • 1,972
Петр Порошенко

Президент Украины поблагодарил каждого украинца за сделанный выбор и за изменения в стране.

Видео обнародовано в Facebook президента Украины Петра Порошенко, пишет "Новое время".

"Хочу поблагодарить каждого, кто принял участие в выборах. Особенно активистов и наших сторонников, которые посвятили последние несколько месяцев борьбе за европейскую перспективу нашей большой страны. Я верю, что при любых условиях и обстоятельствах всех нас ждет лучшее будущее. Мы – независимы, мы – свободны, мы – сильные. Мы заслужили право выбирать возможность жить в демократической стране, менять ее, защищать и гордиться тем, что мы украинцы. И никогда никому не позволим нас такого права лишить", - сказав Порошенко.


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