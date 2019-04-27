Cхождение Благодатного огня в Иерусалиме в пяти фотографиях 27.04.2019, 22:25

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Благодатный огонь сходит каждый год в субботу накануне православной Пасхи.

В храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую Субботу в 47 раз сошел Благодатный огонь, который ждали паломники со всего мира.

Во время таинства звучали молитвы на разных языках, сообщает "Радыё Свабода".

Огонь быстро распространялся теми, кто находился в храме, после чего его раздали всем, ожидавшим у храма.

Фото: reuters

Благодатный огонь сходит каждый год в субботу накануне православной Пасхи в храме над Гробом Господним в Иерусалиме.

Фото: reuters

Согласно древнему преданию, ежегодное таинственное воспламенением огня на Святой Земле является знаком милости Божией, которая оповещает о заботе Господа и дает верующим надежду на то, что Бог еще на год продлевает их жизнь.

Фото: reuters