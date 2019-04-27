«Новополоцк и так сильно загрязненный город» 4 27.04.2019, 22:05

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На ТЭЦ в Новополоцке хотят сжигать кокс.

Целью является заместить природный газ, импортируемый из России. Это позволит сэкономить, но увеличит выбросы. Обсуждение воздействия на окружающую среду длится до 19 мая, пишет greenbelarus.info.

Сжигание кокса – часть крупнейшей инвестиционной программы завода.

Паровой котёл для сжигания нефтяного кокса хотят установить и запустить через год или несколько на ТЭЦ в Новополоцке. Проект cвязан с инвестиционной программой завода, которую называют «ключевым проектом самой масштабной за историю предприятия программы инвестиционного развития».

Нефтяной кокс будет производить комплекс замедленного коксования – первый подобный в Беларуси. Возможно, он скоро будет готов: в ноябре 2019 года планируют закончить строительно-монтажные работы, а в 2020 году – выйти на проектную мощность. А возможно, и нет: предыдущей датой окончания работ был 2017 год.

Обсуждение отчёта о воздействии на окружающую среду (ОВОС) началось 19 апреля и продлится до 19 мая включительно (объявление). ОВОС подготовлен для проекта «Строительство котлоагрегата паропроизводительностью 240 т/ч в филиале РУП «Витебскэнерго» Новополоцкая ТЭЦ».

Общие инвестиционные затраты по строительству составляют более 1 миллиард долларов, это средства завода и кредитов банков. Подобные затраты в 2014 году считали почти нереальными.

Во время пресс-конференции в 2014 году генеральный директор ОАО «Нафтан» Владимир Третьяков сказал, что кокс будут поставлять на цементные заводы примерно по 60 вагонов в месяц.

«Нафтан» и сам мог бы использовать ценный продукт для собственной энергетики. Но это, как пояснил В. Третьяков, - отдаленная перспектива. Стоимость установки по сжиганию кокса и производству электроэнергии - примерно 500 миллионов долларов. Такими ресурсами новополочане пока не располагают», – пишет tut.by по итогам этой пресс-конференции.

Нефть не надёжнее газа

В объявлении об общественном обсуждении целью проекта называют замещение импортного природного газа для повышения энергетической безопасности ТЭЦ.

Но эта цель выглядит недостижимой с помощью сжигания кокса, потому что ОАО «Нафтан» его будет производить из российской же нефти, используя глубокую переработку.

Своей нефти в Беларуси довольно мало. В 2018 году прирост запасов за счёт собственных месторождений составил 1,67 миллиона тонн (и примерно столько же добыли). Куплено было около 9 миллионов тонн только за первое полугодие 2018 года, хотя во втором размер импорта снизился.

Почему предприятие беспокоит энергетическая безопасность? Из-за того, что импорт и газа, и нефти часто связан с напряжённостью в политических отношениях. Можно вспомнить, например, газовые войны в 90-х и позже. Или совсем недавний скандал с поставкой из России нефти, качество которой не соответствует ГОСТу.

Последствия у этой напряжённости выражаются в лишних затратах. Из-за проблем с качеством нефти «оба белорусских НПЗ – ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки», – пишет газета «Беларусы и рынок».

Так может выглядеть нефтяной кокс – чёрный, с порами. Правда, каким он будет в Новополоцке – никто не знает, это будет понятно только после начала выпуска

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«Новополоцк и так сильно загрязненный город»

Глава дирекции «Нафтана» по инвестициям Юрий Паршонок считает, что реализация данной программы «позволит снизить нагрузку на окружающую среду».

Напомним: экологическая составляющая важна, потому что Новополоцк является лидером в Беларуси по уровню загрязнения атмосферного воздуха от стационарных источников. Они же дают в десятки раз больше выбросов, чем мобильные источники (хотя в Беларуси, как правило, происходит наоборот).

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников - ТОП-10 городов. Авторы – gorod214.by на основании данных Белстата за 2017 год

И это не просто забытые всеми цифры в отчётах Белстата. О проблемах с выбросами в Новополоцке и за его пределами хорошо знают: например, некоторые эксперты считают, что из-за качества воздуха возле завода не стоит делать велодорожки.

Жители города тоже в курсе проблем и обсуждают их:

«Новополоцк и так сильно загрязненный город, это только усугубит ситуацию. На самом деле это очень серьезно, – пишут они в интернете. – В документе (ОВОС – ред.) написано, что все в норме. На своем опыте предоставленные данные заставляют усомниться в их достоверности».

Согласно отчёту об ОВОС, валовые выбросы от «Новополоцкой ТЭЦ» вырастут, в частности, речь про оксид углерода и твёрдые частицы. Каким будет уровень заболеваемости населения – время покажет, но пока он стабилен и наиболее высокий по Витебской области.

Кроме выбросов в атмосферный воздух, предусмотрено захоронение золы в объёме 70 000 тонн в год. Это будут делать на золоотвалах – местах для складирования, для которых вырубят 50 гектар леса. Зола является опасным отходом с предварительно установленным третьим классом опасности. В ней содержатся тяжёлые металлы ванадий и никель.

«Нигде не говорится, сколько кокса будут сжигать и какой будет очистка»

Пишет ещё один житель Новополоцка:

«Необходимо, чтобы общественность участвовала в обсуждении проекта. Его последствия могут быть катастрофическими: без очистной установки сжигание нефтяного кокса окончательно убьёт регион Полоцка и Новополоцка. По всем параметрам он и так перенасыщен промышленными предприятиями с высокими уровнями выбросов.

Беглый осмотр даёт понять, что отчёт хорошо «причесали», чтобы ситуация не казалась плачевной. Особенно данные по диоксиду серы: как удастся снизить содержание SO2 при сжигании кокса, если в нём массовая доля серы 3 процента? Это большой секрет.

Нигде не говорится, сколько будут сжигать кокса и какой будет очистка. Её предлагают делать с помощью скруббера и рукавного или электрофильтра, но это никак не очищающая установка.

Я считаю некорректным расчёт выбросов в атмосферу, потому что в ОВОС сравнивают выбросы от нефтяного кокса и мазута, а не природного газа, на котором работает ТЭЦ. Мазут только резервное топливо.

Выбросы существенно увеличатся, если будут на уровне выбросов от сжигания мазута: в нем высокое содержание серы, есть тяжёлые металлы, а при сгорании также образуется зола и сажа. Природный газ не содержит серы, сгорает полностью и дымовые газы не несут в себе столько токсичных веществ».

Данные в таблице, по словам автора комментария, будут интересны специалистам, которые читают эту публикацию: “Они дают представление о том, чего стоит ожидать”, – пишет он.

От редакции: здесь мы собирались поставить комментарий специалиста по выбросам от сжигания кокса или в смежной области, который бы дал оценку проекту. Но найти его не вышло. Если вы знакомы с таким экспертом или являетесь им, то, пожалуйста, свяжитесь с автором:

Для граждан: где узнать больше и как высказаться?

Пока на сайте исполкома нет объявления о встрече по обсуждению, но её могут назначить, если в течение 10 дней найдутся заинтересованные граждане или организация, которые подадут об этом заявление.

Но уже можно:

* посетить экспозицию материалов в здании исполкома: с 8.00 до 17.00 с понедельника по пятницу в вестибюле главного входа первого этажа здания Новополоцкого горисполкома по адресу: г.Новополоцк, ул.Молодежная, 74;

* ознакомиться с отчётом об ОВОС онлайн (ссылка) и выслать замечания и предложения в исполком по обычной или электронной почте: otdel-arh@tut.by или 211446, Витебская обл., г.Новополоцк, ул.Молодежная, 74.

* увидеть материалы ОВОС в исполкоме (контактное лицо – замначальника отдела архитектуры и градостроительства Полина Витальевна Усович, 8 - 0214 - 50-15-97) либо в филиале РУП «Витебскэнерго» Новополоцкая ТЭЦ» (контактное лицо – начальник отдела капитального строительства Петр Петрович Бобрик, 8 -0214 - 57-53-70)