Зеленский – Путину: Гражданство Украины – это свобода, достоинство и честь 28.04.2019, 8:11

Фото: УНИАН

Избранный Президент Украины посоветовал не тратить время на «соблазнение» паспортами РФ.

Шоумен Владимир Зеленский, за которого на выборах президента Украины проголосовало большинство граждан, заявил, что не советовал бы российским властям "соблазнять" украинцев паспортами РФ.

Свою позицию Зеленский опубликовал 27 апреля в Facebook в ответ на слова президента РФ Владимира Путина, заявившего, что получение российского гражданства могут упростить не только жителям оккупированного Донбасса, а всем украинцам.

"Я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований. Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие "профессионалы" – в Ростове или Магадане", – сказано в комментарии.

По словам политика, в отличие от России, в Украине есть свобода слова, СМИ и интернета.

"Поэтому мы прекрасно знаем, что на самом деле предоставляет российский паспорт. Это право быть арестованным за мирный протест. Это право не иметь свободных и конкурентных выборов. Это право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека. Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать "новой нефтью", в которую власти России пытаются превратить собственный народ", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что "украинцы – это свободные люди в свободной стране, независимой, суверенной и неделимой".

"Гражданство Украины – это свобода, достоинство и честь. Это то, что мы защитили и будем защищать. Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран. И частью этой миссии станет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу. Мы будем предоставлять убежище и помощь всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу", – отметил Зеленский.

Он считает, что с Украиной и украинцами не следует говорить "на языке угроз, военного и экономического давления, это не лучший путь к прекращению огня и разблокированию минского процесса".

"Я еще раз подчеркиваю, что готов к переговорам. Я надеюсь, что на ближайшей встрече в нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации. Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате "всех на всех". Без исключений. С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России. С пониманием того, что настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации. Как Донбасса, так и Крыма. Украина не сдается! Во всех смыслах этого слова. Но я надеюсь, что в России все же больше стремятся говорить, чем стрелять", – написал политик.

Он также прокомментировал слова Путина о том, что Зеленский – "не Господь Бог".

"Я действительно не Бог, чтобы мои желания исполнялись. Но я также помню, что всем чиновникам придет время дать честный ответ за свои поступки именно перед ним. Никто не попадет сразу в рай. Сначала будет суд", – подчеркнул Зеленский.

21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента, явка избирателей составила 61,37%. Согласно данным обработки 100% электронных протоколов, за основателя и художественного руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко – 24,45%.

24 апреля 2019 года Путин подписал указ, который упрощает получение российского гражданства жителями оккупированных боевиками территорий Донбасса.