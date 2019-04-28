Хуан Гуаидо призвал армию Венесуэлы перейти на сторону народа 28.04.2019, 8:31

Хуан Гуаидо

Фото: bloomberg

Законный президент обратился к военным на митинге в Каракасе.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо во время акции протеста в Каракасе призвал военных прекратить поддерживать режим узурпатора Николаса Мадуро, сообщает AFP (перевод – nv.ua).

По словам Гуаидо, поддержка армии была «фундаментальной» в процессе устранения действующего президента Мадуро от власти в Венесуэле. Однако он добавил, что «время идет, а ожидание не может быть вечным».

Он также напомнил военным лидерам, что у них есть «историческая возможность, лежащая на их плечах».

Ранее Гуаидо анонсировал на 1 мая начало финальной стадии операции «Свобода», целью которой является свержение Николаса Мадуро.

Напомним, в начале 2019 года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себяисполняющим обязанности президента". США и многие государства мира признали Гуаидо президентом Венесуэлы и усилили санкционное давление на Мадуро.

В то же время в РФ признали Николаса Мадуро законным главой государства.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.