закрыть
28 апреля 2019, воскресенье, 10:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

«Это позор – и Лукашенко, и всей его банде»

2
  • 28.04.2019, 8:41
  • 5,647
Фото: «Наша Ніва»

Белорусы будут выходить на улицы, что бы власти ни делали.

Об этом на стихийном шествии, посвященном 33-й годовщине аварии на ЧАЭС, заявил глава Объединенной гражданской партии Николай Козлов. Сайт Charter97.org проводил текстовую онлайн-трансляцию акции.

- Я считаю своим долгом в день 33-й годовщина катастрофы на Чернобыльской АЭС пройти традиционным "Чернобыльским шляхом", разрешен он или нет, - сказал Николай Козлов, который участвовал в "Чернобыльском шляхе" в Минске. Хотя заявители мероприятия отозвали свою заявку, десятки граждан вышли, чтобы поучаствовать в этом традиционном мероприятии.

"Таким образом, мы хотим показать, что мы помним об этой катастрофе и ее последствиях," - подчеркнул Николай Козлов.

- Мы возмущены действием власти, которая, мало того, что ничего не делает, чтобы облегчить те последствия, которые принес Чернобыль, но и не дает даже вспоминать об этом в такой день. Столько лет всегда давали разрешение, а сейчас обложили этой финансовой удавкой, и мы не имеем возможности собраться в том формате, в котором привыкли это видеть. И это позор – и Лукашенко, и всей его банде!

Конечно, могут быть задержания, суды, штрафы и даже аресты, - говорит Николай Козлов. - Но мы должны показать, что будем выходить на улицы, что бы эти власти ни делали. Потому что это наш долг - помнить и пытаться изменить жизнь в стране к лучшему, - сказал политик.


популярное за неделю

Мнение

Какая люстрация без реституции?
Какая люстрация без реституции? Ирина Халип
Россия затаилась
Россия затаилась Богдан Яременко
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич