«Это позор – и Лукашенко, и всей его банде» 2 28.04.2019, 8:41

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Фото: «Наша Ніва»

Белорусы будут выходить на улицы, что бы власти ни делали.

Об этом на стихийном шествии, посвященном 33-й годовщине аварии на ЧАЭС, заявил глава Объединенной гражданской партии Николай Козлов. Сайт Charter97.org проводил текстовую онлайн-трансляцию акции.

- Я считаю своим долгом в день 33-й годовщина катастрофы на Чернобыльской АЭС пройти традиционным "Чернобыльским шляхом", разрешен он или нет, - сказал Николай Козлов, который участвовал в "Чернобыльском шляхе" в Минске. Хотя заявители мероприятия отозвали свою заявку, десятки граждан вышли, чтобы поучаствовать в этом традиционном мероприятии.

"Таким образом, мы хотим показать, что мы помним об этой катастрофе и ее последствиях," - подчеркнул Николай Козлов.

- Мы возмущены действием власти, которая, мало того, что ничего не делает, чтобы облегчить те последствия, которые принес Чернобыль, но и не дает даже вспоминать об этом в такой день. Столько лет всегда давали разрешение, а сейчас обложили этой финансовой удавкой, и мы не имеем возможности собраться в том формате, в котором привыкли это видеть. И это позор – и Лукашенко, и всей его банде!

Конечно, могут быть задержания, суды, штрафы и даже аресты, - говорит Николай Козлов. - Но мы должны показать, что будем выходить на улицы, что бы эти власти ни делали. Потому что это наш долг - помнить и пытаться изменить жизнь в стране к лучшему, - сказал политик.