Сказочный мыслитель 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

28.04.2019, 9:13

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Вдохнул Путин китайского воздуха – и голова закружилась.

Заскакали конями мысли и, натурально, понеслись прямиком в Украину. Пена с зубов капает. Теперь «думает» давать российское гражданство всем жителям Украины. «Остапа несло».

Зачем это ему? Зачем опять Украина?

Главное – постоянно отвлекать внимание граждан России от провалов властей. От обеднения людей. От отсутствия у них и у страны перспектив. От обогащения путинских властей и их бизнес-друзей. Пусть лучше дебатируют вопрос российских паспортов для граждан Украины, чем смену власти в России. А мы тем временем будем обогащаться.

И, наверное, есть у Путина еще одна причина – личная.

В России «преемник» Путин побеждал на подложных выборах, когда сначала пропаганда годами долбит тяжелыми орудиями из телевизора, оппоненты убраны точечными ударами, а затем в штыковую атаку идет «пехота» на избирательных участках. Красть голоса для Путина.

В Украине не так – там конкурентные выборы, и Зеленский победил честно. Победил действующего президента страны. Он – не фальшак.

Поэтому у Зеленского и Путина – разный вес. Первый – настоящий президент, второй – ненастоящий. И никакие российские экономические или военные преимущества не способны здесь ничего поделать.

Очень, видно, Путину обидно, что Украина не только идет своим путем, но и демонстрирует гражданам России то, что Путин никогда не сможет им дать - сменяемость власти.

Очень хочется отомстить этому выскочке Зеленскому и украинскому народу – даровать «из широких штанин» гражданам Украины российский паспорт - счастье стать холопами властей, которые хорошо умеют только красть, врать и лицемерить. Нате вам – «дубликатом бесценного груза».

Телеграм-канал «СерпомПо»