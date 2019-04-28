Жизнь после Путина: Россия готовится к смуте 4 28.04.2019, 8:44

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Владимир Путин

Внутри российской политической элиты начались трения.

У Владимира Путина осталось впереди еще пять лет президентского срока, который должен стать последним, но в российских политических кругах вовсю бурлят слухи, что этот бывший агент КГБ найдет способ сохранить власть в своих руках еще надолго, пишет журналист The Washington Times Марк Беннеттс (перевод – inosmi.ru).

«К таким вещам лучше готовиться заранее», — рассказал в интервью Аббас Галлямов, бывший кремлевский спичрайтер, а ныне политический консультант.

«Все прекрасно понимают, что это событие станет поворотным пунктом в российской политике, — сказал он. — В той или иной форме произойдет капитальная перестройка правил и основ [политической] системы. Какое бы решение ни принял Путин, это неизбежно».

Путину сейчас 66, он пришел к власти в 2000 году, и в его послужном списке множество уловок, которые позволили продлить срок его правления. В 2008 году, в конце своего второго президентского срока, он сумел обойти конституционные ограничения президентского срока, поменявшись должностями с Дмитрием Медведевым, своим премьером и политическим союзником. Медведев занимал пост президента России на протяжении одного срока, пока в 2012 году Путин не вернулся в Кремль.

Мало кто из аналитиков считает, что этот лидер, который так давно правит в России, вот так просто отойдет от политики, когда в 2024 году закончится его президентский срок. Отчасти это связано с его опасениями за свою личную безопасность. Смена режимов в постсоветских странах часто бывает окутана мраком, а уголовное преследование бывших лидеров настолько распространено, что у Путина есть все основания опасаться расплаты, когда его власть закончится.

Нестандартное мышление

Перспективы или опасность постпутинской России уже породили некоторые нестандартные идеи о том, что ждет страну дальше, и кто будет следующим.

Один из вариантов развития событий, которые сейчас рассматривают, выглядит так: Россия объединится с соседней Беларусью, позволяя Путину стать главой «российско-белорусского государства». По соглашению 1999 года эти две бывшие части Советского Союза должны действовать как единое государство под наблюдением Верховного совета; у них должна быть единая валюта, судебная система и даже флаг. И все же столь глубокий уровень интеграции пока существует лишь в теории, и единственным ощутимым последствием можно назвать общий рынок труда. Исполнение условий договора может, по мнению некоторых аналитиков, позволить Путину уйти с поста президента и занять высокую должность главы нового, более мощного Верховного совета.

Другой сценарий, который позволит Путину сохранить власть, только что был разыгран в другом уголке бывшего Советского союза. Единственный лидер, которого знал Казахстан с момента развала Союза, Нурсултан Назарбаев, в марте неожиданно ушел с поста президента этой богатой нефтью страны, который занимал тридцать лет. И хотя Назарбаев сложил полномочия, он сохраняет за собой официальный титул «Эльбаши» — лидера нации.

Пусть формально Назарбаев не президент, у него есть пожизненная должность, которая дает ему в государственной политике право вето. Он также остается главой влиятельного Совета Безопасности страны и лидером правящей партии «Нур Отан».

«Кремль, безусловно, будет внимательно наблюдать за казахстанским экспериментом, — пишет Татьяна Становая, руководитель аналитического департамента Московского центра Карнеги. — [Но] в Казахстане… другие политические традиции, другая структура элит и общества, принципиально иные геополитические условия».

Вместо того, чтобы копировать схему Назарбаева, считает Становая, Путин скорее всего сосредоточится на организации транзита власти таким образом, чтобы у него был дружественный преемник.

«Будет ли это местоблюститель под пристальным присмотром Путина или полноценный правитель — отдельный вопрос, но президент известен тем, что обычно действует осторожно», — пишет она.

Напряжение внутри элиты

Неопределенность относительно будущего Путина вызвала трения внутри российской политической элиты. Максим Орешкин, 36-летний министр экономического развития, вызвал всеобщее волнение, когда в прошлом месяце заявил, что однажды хотел бы стать президентом России. Это был первый раз за все время правления Путина, когда действующий министр открыто заявил о своем желании стать президентом.

Два дня спустя спикер Госдумы Вячеслав Володин необычайно резко осадил Орешкина, выступавшего с докладом, обвинив его в том, что он плохо подготовлен и не раскрыл тему. Российское информагентство РБК процитировало два государственных источника, которые утверждали, что публичный выговор Орешкину был наказанием за его заявление.

Володина, который в прошлом был одной из ключевых фигур в Кремле, и которому принадлежит фраза «есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России», упоминают в качестве возможного преемника Путина, но он никогда не поднимал этот вопрос публично. Путин никак не прокомментировал то, что Орешкин явно нарушил российский политический этикет.

Политическое табу на обсуждение жизни после Путина, вне зависимости от того, когда и как он может сложить полномочия, говорит о том, насколько невелик список возможных преемников. Чаще всего упоминают имя Алексея Дюмина, который был офицером службы охраны Путина в течение 17 лет и, по слухам, принимал участие в аннексии украинского Крыма в 2014 году.

Дюмин, которому сейчас 46 лет, на данный момент занимает пост губернатора Тульской области на западе России (так в тексте — прим. редакции). В декабре он стоял на воротах во время ночного хоккейного матча с Путиным на Красной площади, услужливо пропуская удары президента. «Он готов выполнить любое поручение», — так его однажды охарактеризовала «Новая газета».

Некоторые, однако, полагают, что Путин может просто прибегнуть к ходу, который он уже успешно применял в 2008 году: «отойти в сторону» и уступить должность Медведеву в 2024 году, не выпуская при этом из рук рычаги власти и готовя почву для своего возвращения в удобный момент. Есть и еще одна парадоксальная версия о том, что недавние аресты близких к Медведеву лиц являются свидетельством того, что его готовят к очередной вахте в Кремле.

Алексея Улюкаева, который был министром экономики в правительстве Медведева, в 2016 году приговорили к восьми годам тюрьмы по весьма спорным обвинениям в коррупции. Михаила Абызова, которому Медведев в свое время поручил сделать правительство более прозрачным, обвинили в мошенничестве в размере нескольких десятков миллионов долларов и арестовали в прошлом месяце.

«Раз теперь Медведев остался без группы поддержки — он вновь становится идеальным преемником, — считает оппозиционер Дмитрий Гудков. — Лоялен?— Абсолютно. Опереться не на кого, свою игру [во власти] вести не сможет, даже если захочет. А к трону приучен».

И какое бы решение ни принял Путин по поводу своего будущего в политике, его наследие будет жить еще долгие десятилетия, как недавно написал в своей статье главный идеолог Кремля Владислав Сурков.

«И через много лет, — пишет он, — Россия все еще будет государством Путина».