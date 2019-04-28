В Африке нашли алмаз размером больше теннисного мяча 1 28.04.2019, 9:26

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Драгоценный камень — второй по величине из всех алмазов, когда-либо найденных.

Алмазодобывающая компания Lucara Diamond обнаружила в Ботсване алмаз в 1758 карат. Этот камень — второй по размерам из всех, когда-либо добытых, заявила компания. Агентство Reuters, описывая алмаз, указало, что размерами он должен быть «больше теннисного мяча», сообщает «Форбс» .

Алмаз был добыт в шахте Карове, уже известной тем, что в 2015 году Lucara обнаружила в ней алмаз, названный Lesedi La Rona в 1109 карат. Он был продан за $53 млн, пишет Bloomberg.

«Шахта Карове уже принесла нам два алмаза размером больше 1000 карат всего за четыре года, подтверждая <…> вероятность найти еще больше алмазов высокого качества в будущем», — заявил исполнительный директор Lucara Эйра Томас. При этом в компании отметили, что камень состоит из элементов разного качества. Это, как сообщает Bloomberg, значит, что он не будет стоить так же дорого, как предыдущие рекордсмены.

В связи с находкой акции Lucara, базирующейся в Ванкувере, выросли на 12%. Для компании это самый большой скачок за год.

«Звезды» Африки

Камень, добытый Lucara, как пишет Bloomberg, уступает только мировому рекордсмену – алмазу в 3106 карат, найденному в 1905 году. Драгоценный камень был добыт в ЮАР и получил название «Куллинан». Позднее он был разделен на несколько бриллиантов, которые теперь хранятся в лондонском Тауэре под именами «Великая звезда Африки» и «Малая звезда Африки».