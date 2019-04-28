«Мы живем, любим, трудимся, ходим рядом с Воскресшим Господом» 28.04.2019, 9:32

Пасхальное послание архиепископа Брестского и Кобринского Иоанна.

«Брестская газета» опубликовала пасхальное послание архиепископа Брестского и Кобринского Иоанна:

«Дорогие отцы, братья и сестры! Христос воскресе!

«Пасха, священная Пасха, очищение всего мира! – восклицает святитель Григорий Богослов, изъясняя величие сего торжества. – Мы получили бытие, чтобы благоденствовать. Нам вверен был рай, чтобы насладиться, нам дана была заповедь, чтобы, сохранив ее, заслужить славу. Мы пали, потому что преступили закон. Мы возымели нужду в Боге, воплотившемся и умерщвленном, чтобы нам ожить. С Ним мы умерли, чтобы очиститься, с Ним воскресли, с Ним прославились…»

Мир, по вине человека отпавший от близости с Богом, покорившийся суете, тлению и смерти, ждал своего освобождения (Рим. 8, 19-23). Величайшие умы изнемогали в стремлении преодолеть разделенностъ Неба и земли, в стремлении связать жизнь мира с жизнью Божества.

Когда же наступила полнота времен (Гал. 4,4), Бог Сам пришел к нам, став одним из нас, вобрав, кроме греха, все, что есть в нашей жизни: человеческое тело, человеческую душу, человеческую волю, человеческие взаимоотношения. Дав жизни людской влиться в жизнь Божественную, Он даровал возможность обóжения, даровал возможность победы над последним врагом – смертью (1 Kop. 15-26), даровал Воскресение.

Мы примирились с Богом смертью Сына Его (Рим. 5,10). Распятый на Кресте из-за наших грехов Христос Спаситель произнес: Свершилось! (Ин. 19,30) – и средостение вражды между Богом и человеком было разрушено. Мы снова имеем возможность общения с Богом.

И сегодня мы вновь празднуем Святую Пасху – праздник веры и торжество любви Творца к роду человеческому. Сегодня, по слову святителя Григория Нисского, «между нами нет печальных, ныне и праведник радуется, и не очистивший свою совесть имеет упование исправиться покаянием».

В тихом величии идет к нам сейчас из открытых царских врат Воскресший Спаситель, протягивая нам пробитые гвоздями руки. Чего же хочет, чего ждет от нас Господь?

Любите друг друга, как Я возлюбил вас – вот Его святая заповедь (Ин. 15,12).

Воскресение в любви Божией – таков высший смысл человеческой жизни. Но, чтобы достичь ее, нужно научиться прощать и любить ближних всем сердцем. Ведь ради них пришел на землю, страдал, умер и воскрес Спаситель. Мы все объединены Его жертвенной любовью и чудом Воскресения. Так утешим же друг друга делами милосердия, словами доброты, теплотою человеческого участия. Пусть от Солнца Правды – воскресшего Христа – загорятся в наших сердцах свечи всепрощения и любви.

Основа основ нашей веры – пасхальная радость о том, что Иисус есть Христос, что Христос воскрес (Деян. 2,32-36), что в Его Воскресении наше спасение.

Радость эта, наполнив сердца учеников, сделала жен-мироносиц и апостолов благовестниками пришедшего во плоти и воскресшего Господа. Радость эта собрала их в церковь. И доныне радость эта питает и умножает церковь, ведя ее сквозь время, храня в самых тяжелых испытаниях.

Но горит ли в нас та же вера, согревает ли душу такое же убеждение, которым пламенели сердца апостольские?! Возвещая другим величайшее событие, не живем ли сами порой так, как будто Воскресения не было?

Христос воскрес! Но как сильна в нас тяга к земному, материальному, тленному, к суете текущего дня… А святитель Феофан Затворник призывает: «…живите так, чтобы ваша жизнь была единым словом «Христос воскресе!» – и чтобы, смотря на вас, все люди могли сказать: «Воистину воскресе!», потому что Он живет в Своих последователях».

Будем же, отцы, братья и сестры, именно такими последователями, несущими миру Свет Христова Воскресения. Ведь мы не сироты в этом мире. С нами Отец наш Небесный! Пусть горьки земные скорби – тем сладостнее будет вечное утешение. Пусть мучительны земные болезни – тем светоноснее воссияют наши преображенные тела. Пусть лютует вселенская злоба – с нами Господь Всемогущий! Пусть грозят нам тысячи смертей – с нами Бог, воскрешающий мертвых!

Пусть же никогда не оставляет нас память о том, что по милости Божией мы живем, дышим, веруем, любим, трудимся, ходим рядом с Воскресшим Господом. Возгласим же вместе с преподобным Симеоном Новым Богословом: «Красота Твоя, Владыко Христе, неизъяснима, великолепие неизреченно, и слава превышает ум и слово». Аминь.

Христос воскресе!

Воистину воскресе!»