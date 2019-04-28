В Страсбурге дошло до столкновений «желтых жилетов» с полицией 28.04.2019, 9:36

Фото с сайта trend.az

Полиция применила слезоточивый газ.

Несмотря на обещания президента Франции Франсуа Макрона снизить налоги и оказать помощь пенсионерам, на улицы французских городов в субботу, 27 апреля, вновь вышли сторонники "желтых жилетов". В Страсбурге, где в акции протеста приняли участие около 2000 человек, имели место столкновения демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов, сообщает dw.com.

По данным местной префектуры, правоохранители применили слезоточивый газ, по меньшей мере 42 человек были задержаны. Трое манифестантов и столько же полицейских получили ранения.

Демонстранты пытались проникнуть на территории, закрытые для проведения протестных мероприятий. В префектуре полиции заявили о нанесенном материальном ущербе и о похищении материалов со стройплощадок.

Как сообщает телеканал BFM TV, площадкой для проведения свей акции "желтые жилеты" выбрали именно Страсбург, где заседает Европарламент, в связи с проведением через четыре недели выборов в законодательный и представительный орган ЕС. Туда съехались протестующие не только из Франции, но и из Германии, Бельгии, Италии и Люксембурга.

В Париже к "желтым жилетам" присоединились профсоюзы

По улицам Парижа прошли два шествия. В них приняли участие и представители крупнейшего французского профсоюзного объединения Всеобщая конфедерация труда (CGT), а также левых партий. Манифестанты делали остановки перед зданиями медиакомпаний, требуя "честного освещения в СМИ".

Активисты в желтых жилетах выходят на улицы Франции с ноября 2018 года. С самого начала их марши сопровождались столкновениями с полицией и актами насилия.

Сначала митингующие выступали против намерения властей ввести налог, который мог привести к подорожанию бензина, и требовали повышения минимальной зарплаты. После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливного налога и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эмманюэля Макрона.

Макрон пошел на уступки

25 апреля французский президент Франции выступил с телеобращением к народу, пообещав, в числе прочего, снизить налоги для среднего класса и облегчить проведение референдумов. В то же время Макрон предупредил, что не свернет с пути реформ.