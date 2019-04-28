«Нужно вообще себя не уважать, чтобы платить деньги неизвестно кому и за что» 28.04.2019, 9:44

Независимые профсоюзы не собираются оплачивать первомайскую акцию.

Независимые организации следом за организаторами «Чернобыльского шляха» не собираются играть по новым правилам, сообщает «Белсат».

«Нужно вообще себя не уважать, чтобы платить деньги неизвестно кому и за что. Тем более мы существуем не за гранты, а за счет взносов, которые нам перечисляют члены наших профсоюзов», – говорит Александр Ярошук из Белорусской конфедерации профсоюзов.

Договариваться на охрану с милицией надо было и раньше. Но в конце января правительство приняло постановление о новом порядке организации массовых мероприятий. В качестве причины приводится, что цены охраны и работы скорой помощи выросли в разы. Оппозиция изменения может и проглотила бы, если бы не инцидент 24 марта: тогда «оплаченные» заявителями правоохранители не стеснялись на глазах тысяч людей безосновательно «вязать» в том числе и организаторов акции.

Видеорепортаж об организации акций после появления «налога на акции» смотрите в полном издании новостей за 27 апреля.

Будут вынуждены отказаться от проведения акций многие религиозные и общественные организации. Так, гродненские католики в сентябре не пойдут в традиционное паломничество в Коптeвку – по крайней мере такое письмо от священников распространяется среди верующих. Курия пока взяла паузу с комментариями. Зато уже публично нашему каналу о таких же проблемах заявили любители спиннинга и нахлыста. Они не знают, как найти около тысячи долларов на охрану ежегодного соревнования двадцати человек.

«Даже по большому счету субботник, организованный не государством, а по инициативе граждан, будет признан такой акцией. Все зависит от того, как на это посмотрят милицейские и все другие административные органы. Законодательство в этом смысле можно назвать резиновым», – говорит правозащитник Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак.

Расценки на услуги милиции начинаются от трех базовых величин, если участие в событии примут до десяти человек, и составят около $ 2000, если более тысячи человек. При том неважно, имеет инициатива важный общественный (то есть, конституционный) характер или коммерческий. Пока же из больших акций только на нынешний День Воли через краудфандинг удалось собрать необходимую сумму.

И из года в год – все больше. Нынешний бюджет Беларуси предусматривает рост расходов на суды и правоохранительные органы на 9%.