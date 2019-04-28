Как жили люди в последние годы СССР 28.04.2019, 9:56

Фото: getty images

Все ждали перемен и знали, что советской власти вскоре уже не будет.

Сегодня покажу вам, как жили люди в последние годы СССР — сделал тут интересную подборку фотоснимков из 1989 и 1990 годов. В 1991 году СССР не стало, и не правы те, кто утверждает, что Союз распался "неожиданно" — все было достаточно ожидаемо, люди ждали перемен и знали, что советской власти вскоре уже не будет, пишет в ЖЖ блогер Максим Мирович.

Достаточно вспомнить хотя бы тот факт, что в 1990 году (более чем за год до распада Союза) в минских школах уже не принимали первоклассников в октябрята — идеология кончилась.

Итак, в сеодняшнем посте я покажу вам фото из жизни людей в позднем СССР — дефицит, митинги в поддержку Ельцина, советский общепит и т.д., а в комментариях буду рад почитать ваши воспоминания об этом периоде истории.

В самом конце 1980-х — начале 1990-х годов в СССР стали появляться различные международные предприятия общепита, что было вообще немыслимо во времена брежневщины. Самым известным стало, пожалуй, открытие Макдональдса в январе 1990 года. На снимке — плакат о скором открытии кафе, фото сделано в Москве в декабре 1989 года.

Январь 1989 года, автомобильный завод, отдых рабочих. Производственные схемы оставлись еще во многом советскими, хотя во времена перестройки на предприятия пытались внедрять всякие современные штуки (согласно плану Горбачева под названием "Ускорение"), плюс местами стали появляться настоящие профсоюзы.

Кстати, интересно, в 1989-1990-м уже можно было свободно купить автомобиль или еще сохранялись советские "очереди"? Не встречал информации об этом.

Февраль 1989-го, школа. Дети учились еще по советским программам, но с началом Перестройки в 1985 году идеологическая составляющая в образовании стала постепенно затухать, и советская пропаганда постепенно выдыхалась — к примеру, в Минске в 1990 году (более чем за год до распада СССР) первоклассников уже не принимали в октябрята. Многое зависело в том числе и от личной инициативы учителей — кто-то продолжал вплоть до 1991 года рассказывать про "доброго дедушку Ленина", кто-то забил и просто преподавал предмет.

Велотренажеры, фото 1989 года. В конце восьмтидесятых появилась повальная мода на аэробику и занятия спортом, все покупали себе круги "здоровье", а в некоторых учреждениях ставили такие тренажеры. Еще в те годы наконец-то разрешили "качалки", которые стали массово открываться в подвалах и при спортзалах. На стенах качалок стало модным вешать плакаты с Ванн-Даммом и Шварцем — такие плакаты можно было купить на рынке и кстати стоили они немалых на то время денег.

Еще одно иностранное предприятие фастфуда, в этот раз советско-финское. Специализируется на продаже бургеров —необычный и модный продукт в позднем СССР, которого не существовало в совке ранее.

Дамы сушат головы в парикмахерской. В поздние восьмидесятые была мода на пышные прически и химическую завивку, а сами парикмахерские одними из первых перешли на полукоммерческую кооперативную работу и стали очень хорошо зарабатывать, серьезно расширив классический совковый ассортимент услуг.

Зима в одном из московских микрорайонов, фото 1989 года. Обратите внимание, что во дворе практически нет машин — их стали массово покупать уже в девяностые годы — в СССР все ездили на убогом советском общественном транспорте.

С началом Перестройки (особенно после 1987 года) в СССР разрешили всякие собрания и митинги — которые тут же стали проводиться в большом количестве, в основном — против советской власти, СССР и за Ельцина. Для позднего СССР это было чем-то кардинально новым — любые свободные собрания людей в СССР были раньше запрещены.

Ремонт автомобиля в одном из московских дворов. В те годы не существовало нормальных автосервисов, и многие автолюбители были одновременно и неплохими мастерами по ремонту авто. Где-то с 1987 года стали появляться частные кооперативные автосервисы.

Дама с аккордеоном на Арбате — который в то время стал видной туристической достопримечательностью Москвы. Кажется, Арбат сделали одной из первых целиком пешеходных улиц в СССР.

Это тоже Арбат, поэт читает свои стихи, фото 1990 года. С началом политики гласности читать стало можно все что угодно — хоть матные стихи про Сталина и Горбачева. Десятью годами ранее за такое выступление могли посадить в тюрьму или психушку.

Какие международные новости волновали в те годы советских граждан? В январе 1990 года довольно подробно рассказывали о выводе советских войск из объединенной Германии, а годом ранее много показывали про вывод войск из Афганистана.

Еще много рассказывали про Чернобыль и последствия аварии на ЧАЭС, стали подниматься темы загрязнения продуктов радионуклидами и нитратами. Вот это фото сделано в 1990 году на полях близ Тридцатикилометровой зоны отчуждения, парень меряет уровни радиации дозиметром "РКСБ-1000". Кстати, это бытовой дозиметр, не предназначенный для выявления почвенного загрязнения)

1990 год, очереди в Сбербанк за вкладами — примерно в это время советская денежная система стала трещать по швам, многие вклады заморозили.

Дядька без ног просит милостыню в одном из переходов Москвы, фото 1990 года. Да, в СССР тоже были бепризорные инвалиды и бомжи. Не знали?

Бездомный. Тоже Москва и тоже времена СССР.

В 1989-1990 годах в магазинах были буквально пустые полки — кое-что купить можно было только на рынках, да и то не всегда. На фото — очередь покупателей за небольшой партией мяса, которое "выбросили" в одном из московских магазинов.

Дефицит.

Мая 1990 года, полностью пустые полки в одном из московских супермаркетов. Вывески кстати очень совремнные, больше характерные года для 1993-1994 по дизайну — но фото сделано еще именно в советские годы.

Пустые прилавки рынка, фотоснимок сделан тоже в 1990 году.

Те, у кого были деньги — могли сходить в ресторан, но ужин там обходился достаточно дорого — чаще всего в ресторанах отмечали всякие юбилеи, семейные праздники и т.д, просто так по ресторанам советский человек не ходил)

Общепит 1990 года — на фото, видимо, одна из московских пельменных. У женщины в платке заказан вариант с бульоном (просто пельмени в той воде, в которой варились, иногда туда добавляли лавровый лист и черный перец), у дядьки в кепке — вариант без воды, вприкуску с горчицей. Есть еще чай в одноразовых стаканчиках — которые как раз тогда начали появляться.

В 1989-1990 годах в Москве и других крупных городах СССР проходили протесты по любому поводу — вот, например, демонстранты с плакатом в поддержку независимости Литвы.

А это — уличные протесты в поддержку Ельцина, митингующие несут плакат "Б.Н. Ельцина — в президенты РСФСР".

Митинг против КПСС. У парня интересный плакат, на котором шрифт "КПСС" состоит из костей.

Забастовка студентов.