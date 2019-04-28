Андрей Парубий: Украинский язык – это мощнейшее оружие 4 28.04.2019, 10:00

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Андрей Парубий

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Украинские политики комментируют закон о государственном языке.

Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Это решение 25 апреля поддержали 278 народных депутатов однопалатного 450-местного парламента, при необходимых минимальных 226 голосах.

«Украинский язык – это мощнейшее наше оружие!» – сказал спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время принятия этого законодательного акта, сообщает «Голос Америки».

Председатель парламента поблагодарил президента Украины 2005-2010 годов Виктора Ющенко, писателей, воинов – всех гостей, которые пришли поддержать закон о языке и отметил, что «язык – это вопрос безопасности и обороны».

«Язык объединяет. Где язык – там победа!» – провозгласил Андрей Парубий, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

В справочных материалах к принятому закону на сайте Верховной Рады отмечается, что «единым государственным (официальным) языком в Украине является украинский язык».

«Государственный статус украинского языка является неотделимым элементом конституционного строя Украины как унитарного государства. Порядок функционирования и применения государственного языка определяется исключительно законом и не может быть предметом регулирования подзаконных актов органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым или органов местного самоуправления», – подчеркивается в справочных тезисах к законодательному акту.

Народные депутаты Украины определили, что «статус украинского языка как единого государственного языка также предусматривает обязательность его использования на всей территории Украины при осуществлении полномочий органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также в других публичных сферах».

В Конституции – и о русском языке

Напомним, что в десятой статье Конституции Украины закреплено, что «государственным языком в Украине является украинский язык».

В ней также подчеркивается, что «в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины», а «государство способствует изучению языков международного общения».

Применение языков в Украине гарантируется Конституцией Украины и определяется законом, записано в Основном Законе.

Петр Порошенко: «Сделали очень много»

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что подпишет закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», как только документ поступит из Верховной Рады.

«Расцвет украинского языка после веков тотальной русификации – это миссия, которую нам предстоит совершить. Уважение прав людей, которые говорят на русском и других языках – это тоже важно. Это – европейская практика, которой мы неуклонно придерживаемся и будем придерживаться. И люди довольно быстро убедятся, что новый закон на это никак не посягает», – подчеркнул Петр Порошенко, сообщает его пресс-служба.

Он подчеркнул, что «принятие закона мы сознательно вынесли за рамки избирательной кампании, потому что в действительности он не о выборах».

«Сделали очень много. На украинском языке говорит с нами качественный информационный продукт: кино, книга, радио и телевидение», – сказал глава украинского государства.

Президент напомнил слова украинской поэтессы и писательницы Лины Костенко о том, что: «Нации умирают не от инфаркта. Сначала у них отбирают язык ... ».

Премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Фейсбуке отметил, что уважение к государственному языку – это уважение к украинскому государству: «уважаем свое государство – уважаем себя».

Он также подчеркнул, что «да, Украина – мультикультурная, и мы уважаем языки разных народов».

«Каждый в частном общении может говорить на своем родном языке, и никто не посягает на это право. Но государственный язык у нас один - украинский - и наша обязанность его защищать и развивать», – написал в Фейсбуке 25 апреля Владимир Гройсман.

Закон бытовой сферы не касается

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко считает, что в мировой практике защита государственного языка на законодательном уровне – распространенное явление.

«Законы о языке был и в Украинской ССР, там были четко записаны все положения, что касается государственного языка, но в нем не было механизма его выполнения. Особенно после 2014 года Путин подтолкнул этот процесс защиты украинского языка, одной из версий, оправдывающих почему Россия вошла в Донбасс и Крым – была защита русскоязычного населения. Фактически, Путин тем самым заявил, что те, кто говорит по-русски, находятся под его защитой», – говорит Павел Жовниренко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Павел Жовниренко отмечает, что закон, принятый Верховной Радой, регулирует применение языка государственными органами и не касается сферы общения на бытовом уровне.

«Речь идет о государственных органах и правах украинцев, которые нарушаются в кафе и ресторанах, больницах и учреждениях. В мире есть понятие – обслуживание на языке клиента – у нас это до сих пор этого нет. В столице Украины сплошь и рядом есть нарушения. Нормы государственного языка применяются теми органами, которые живут на бюджете – школы, поликлиники, больницы, документация. Когда в России критикуют этот «украинский вопрос» – считают, что практика во всем мире – это одно, а Украина не должна соответствовать этой практике», – подчеркивает Павел Жовниренко.

Он напоминает, что Украина по Конституции – унитарное государство, и в нем невозможны принципы многоязычия, присущие федеративному или другому государственному устройству.

«Тем более, Россия в 2014 году жестко указала Украине быть унитарной, отхватив часть территории и крымскую автономию. Методы националистов, ВО «Свобода» в языковой сфере – ничто по сравнению с тем, как Кремль своими руками уничтожил долю желающих говорить по-русски в Украине», – считает Павел Жовниренко.

Поддержка и защита языка – вещи разные

Политолог Олег Постернак напоминает, что «языковый вопрос» был частью избирательной стратегии Петра Порошенко, он соответствовал его триаде логанов «Армия Язык Вера».

«Несмотря на то, что в этот закон внесли большое количество поправок, его не приняли между первым и вторым туром президентских выборов и не смогли законсервировать в образе Порошенко защитника украинского языка. А украинский язык сегодня не нуждается в защите. Он нуждается в поддержке. Защита и поддержка – это разные вещи для языка», – говорит Олег Постернак корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Российская агрессия в 2014 году на востоке страны, по его словам, была вызвана, в том числе, и отменой Конституционным судом Украины закона о функционировании государственной языковой политики, где русский язык был признан региональным языком.

«Любое повышение языковых ставок в Украине повышает реакцию со стороны России», – отмечает Олег Постернак, указывая на желание России выдавать свои паспорта жителям оккупированных районов по упрощенной процедуре.

Политика нового президента Украины по «языковому вопросу», он говорит, пока не известна, как и то, по какому пути развития стране предстоит двигаться в ближайшие пять лет.

«Что касается ограничения прав национальных меньшинств, тут нужно понять, какую концепцию украинской государственности мы выбираем. Огорчает, касаясь закона о языке, что в нем предписано знание государственного языка всеми, от врачей и учителей, и заканчивая депутатами местных советов. Но для народных депутатов Верховной Рады такой обязанности нет», – подчеркивает Олег Постернак.