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«Царская водка» в нефтяной трубе

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  • Юлия Латынина, «Новая газета»
  • 28.04.2019, 10:15
  • 2,946
Фото: izvestia.ru

Заколдовали нефть — и все тут.

Различные «патриотические» сайты и всякие сверхсекретные, до прочтения сжечь, записки, распространяемые в Сети, любят угрожать Европе страшным сценарием судного дня: Россия перестает давать Европе нефть, цены взлетают до небес, правительства падут. На этой неделе сценарий был реализован, и не по воле России.

Беларусь заявила, что по нефтепроводу «Дружба» к ней из России пришла некачественная нефть, выкатила огромный счет за убытки — нефть попортила дорогое оборудование на Мозырском НПЗ, остановила экспорт бензина и дизельного топлива в страны Балтии, Польшу и Украину.

Сначала еще могло показаться, что это батька чудит (и это его ответ газопроводу «Северный поток–2), но потом нефть по нефтепроводу «Гомельтранснефть Дружба» перестала принимать Польша, а за ней — Украина, Словакия и Германия.

Все они ссылались на «повышенное содержание в нефти хлорорганических соединений». Попали они в нефтепровод, как быстро выяснилось, где-то под Самарой.

Почему под Самарой? Что такое хлорорганика?

Хлорорганика — это то, что вы закачиваете в скважину, когда хотите повысить уровень ее добычи. Это разные жуткие добавки, которые буквально растворяют землю и камни. Естественно, попав в нефтепровод, они проедают и трубу. А попав на НПЗ, проедают и стоящее там оборудование.

Запустить такую штуку в трубу — это все равно, что глотнуть уксусной кислоты вместо молока.

Разумеется, скважинную жидкость (в которой 90% воды, плюс вот эта жуткая хлорорганика и много чего еще) очищают, перед тем как поставить нефть в трубу. Как уж умудрились закачать в трубу нефть пополам с этой дрянью — неизвестно, но понятно, что руководство Мозырского НПЗ эта история тоже не красит. Надо же смотреть, что у тебя за сырье. Для этого на каждом НПЗ существует специальная процедура. И «Транснефть» эта история тоже не поднимает в рейтингах…

И уж, конечно, совсем не красит она тех, кто закачал в трубу эту дрянь, да еще и в таких объемах. Первое подозрение у меня возникло по отношению к «Роснефти». Ведь это она купила все самарские активы «ЮКОСа».

Однако СК быстренько возбудил уголовное дело и сообщил об обыске в «нескольких частных организациях в Самаре». Одна из них, по фабуле следствия, и вбросила умышленно (!?) хлорорганику в нефтепровод через частный «Самаратранснефтьтерминал».

Все это, на самом деле, звоночек из Венесуэлы.

Там тоже, если помните, упала и не отжалась нефтедобыча, и периодически отключается электричество, просто вследствие тотального развала страны. Мы наглядно знаем, что повальная коррупция и бегство мозгов несовместимы с развитием высоких технологий, но часто забываем, что в своем наивысшем выражении коррупция и пофигизм несовместимы даже с добычей нефти.

Закачать в трубу, грубо говоря, царскую водку, да еще в таком количестве, чтобы остановить поставки в Беларусь, Украину, Словакию, Польшу и Германию, — это надо суметь.

И, конечно, выход из этого положения только один, такой же, как в Венесуэле.

Свалить все на «кровавых пиндосов», которые устраивают диверсии. СК, судя по всему, уже пошел по этому прекрасному пути.

Остается только ждать, когда в связи с общей деградацией страны следующее уголовное дело по схожему поводу возбудят не по факту вредительства, а по факту колдовства. Заколдовали нефть — и все тут.

Юлия Латынина, «Новая газета»


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