Как правильно отметить Пасху и сохранить здоровье 4 28.04.2019, 10:26

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Пасхальные корзины

Фото: Политека

Диетологи рассказали о традициях главного христианского праздника.

Что нужно делать в Пасху и как правильно провести затяжные выходные, чтобы праздник удался? Что можно брать с собой в церковь и сколько грамм паски можно съесть без ущерба для здоровья? Об этом и не только OBOZREVATEL пообщался с религиоведами и диетологами.

Церковные и народные традиции

Религиовед Игорь Козловский говорит, что нужно четко разделять церковные и народные пасхальные традиции.

"Церковные, это когда по-настоящему верующий человек идет в церковь на всенощную или на раннюю утреннюю службу. Чтобы услышать особый глас: "Христос воскрес!", и вместе со всем собранием ответить: "Воистину воскрес!". Это важный момент в его христианской жизни", – пояснил OBOZREVATEL Козловский.

Также религиовед подчеркивает, что далеко не все люди по-настоящему верующие, то есть многие просто соблюдают церковные традиции как привычный ритуал, не совсем понимая их значения.

"В "Новом завете" говорится, что люди собираются в церкви для преломления хлебов. То есть для того, чтобы стать сопричастным к телу и крови господней. Человек должен не просто слушать, как поют, а понимать, что происходит в церкви. Перед ним раскрывается Евангелие от жизни, проповеди до смерти и славного воскрешения Христа", – говорит Козловский.

Не следует брать алкоголь и кровянку

Далее верующий человек освящает дары, которые он с собой приносит в церковь. Это означает, что закончился великий пост и начинается разговение.

"Все эти дары означают обновление человека, он становится соучастником этого великого события и радуется. Освящение пасок, яиц как символа возрождения, торжества жизни над смертью, все это в принесенных дарах", – поясняет религиовед.

В некоторых регионах люди несут с собой в церковь и домашнюю колбасу, мясо, овощи, фрукты. Все это не запрещается. Правда, священнослужители предостерегают от того, чтобы приносить в пасхальных корзинах спиртные напитки. Если красное вино еще допускается, то крепкий алкоголь – нет.

Также не следует нести с собой кровянку, поскольку церковь не приветствует никаких продуктов, изготовленных из крови. А вот домашнюю колбасу, сало или буженину можно положить в корзину.

Качание на качелях и обливание водой

Вслед за походом в церковь у людей начинается праздник, гуляния, которые связаны уже с народными традициями.

"Конечно, ничего делать нельзя, люди должны общаться, приветствовать друг друга словами "Христос воскрес!", "Воистину воскрес!". Сюда же входят и все соревновательные традиции, например, битье яиц. Раньше существовали и элементы сватовства, когда молодой человек дарил девушке крашенку или писанку, и если она ее принимала, то давала свое согласие на дальнейшие отношения", – рассказывает Козловский.

К народным традициям относится и качание на качелях на пасхальных праздниках. Считалось, что это дает плодородные силы, способствует урожаю, а также позволит девушке в ближайшее время выйти замуж.

А на следующий день после Великого воскресения во многих регионах Украины наступал поливальный понедельник. Обычно молодые люди обливали водой девушек. Причем считалось, если девушку в этом году никто не намочит, то быть ей незамужней. На западе Украины эти традиции сохранились до сих пор, даже в центре Львова в понедельник после Пасхи можно попасть под струи воды.

У венгров на Закарпатье принято девушек поливать даже не водой, а духами. А за это молодой человек может получить поцелуй или расписное яичко.

Для поиска ведьм ставили скамеечку в церкви

В разных регионах и даже отдельных селах Украины существуют и свои отдельные традиции.

"Где-то скорлупу от яиц до четверга следует выкинуть в реку. Считается, что вода донесет ее до места, где живут души умерших. Где-то яйца катают по ниве – для хорошего урожая", – говорит Козловский.

Также на западе Украины три дня после Пасхи всем желающим разрешают звонить в колокола. Сейчас это практикуют и при некоторых церквях в Киеве.

В отдельных селах на Пасху почему-то закрывают зеркала покрывалами.

"Зеркала в наших широтах появились сравнительно недавно. Это венецианское обработанное стекло. Поэтому такая традиция прижилась лишь в отдельном селе или даже семье. Ведь Пасха касается как живых, так и мертвых, недаром через несколько дней после воскресения наступают гробки, когда люди отправляются на кладбища поминать усопших родственников", – поясняет религиовед.

С народными традициями связан и процесс выпекания пасок. Обычно, когда ставили тесто, то мужчин выгоняли из дома. Пекли паски с молитвами. По традиции в это блюдо добавляют и много яиц, благодаря этому тесто получается очень воздушным.

"В некоторых регионах после выпечки пасху укачивали на простыне, также берегли ее от сквозняков, чтобы она не простудилась", – отметил Козловский.

А кое-где пасхальную ночь использовали для поиска ведьм. По словам ученого, именно Украине присуще такое явление.

"Наши "ведьмы" ходят в церковь, в отличие от русских "колдуний". Поэтому посреди церкви ставили специально скамеечку. Если во время службы встать на нее, то якобы можно увидеть ведьму среди прихожан", – подчеркнул религиовед.

Только 50 грамм пасхи и три яйца

В свою очередь диетологи предупреждают, что во время пасхальных праздников необходимо придерживаться некоторых правил питания.

По словам Людмилы Гончаровой, не стоит смешивать все продукты вместе.

"Помните, что наш организм живой. И если в молодости он нам еще все прощает, то с годами все становится сложнее. Ни один организм не может переварить вместе пасху, яйца, колбасу, мясо, овощи. Да еще и вино", – предостерегает OBOZREVATEL диетолог.

По словам Людмилы Гончаровой, утро воскресенья можно начать с небольшого кусочка вкусной пасхи, добавить фрукты и несколько глотков вина.

"Перерывы между приемами пищи должны быть не менее четырех часов. Прогуляйтесь, пообщайтесь с родными, друзьями. И уже в обед поешьте мясо, колбаску, шашлык с овощами. Можно съесть еще один маленький кусочек пасхи", – советует врач.

Также между приемами пищи нужно пить обычную воду. "Если налегать на все праздничные блюда сразу, то это может отразиться на печени, обострить хронические заболевания, даже вызвать инфаркт. Поэтому ограничивайте себя", – подчеркивает специалист.

Ее коллега, диетолог Татьяна Фоменко считает, что в праздничный день не стоит есть более 50 грамм пасхи.

"Это очень калорийный продукт, он легкий, поэтому кусок в 50 грамм достаточно приличный", – рассказала нам Фоменко. Также не стоит есть много яиц – 2-3 в день вполне достаточно.

"Ведь в этот день любой человек обязательно попробует жирного мяса, домашнюю колбасу, буженину, сало. Старайтесь не смешивать мясо с картошкой, лучше положите на тарелку овощной салат. И вообще жирное мясо и паска не совместимы. Постарайтесь развести их во времени. Вообще лучше ограничить жирное и съесть кусочек курочки или рыбы. И естественно, не злоупотребляйте спиртным. В конце концов, это праздник для вас, а у желудка нет праздников", – советует диетолог.