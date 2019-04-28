Видеофакт: «Энергетик»-БГУ в фантастическом матче выиграл у «Шахтера» 28.04.2019, 10:33

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Как солигорчане пропустили четыре гола.

"Шахтер" потерпел поражение от "Энергетика"-БГУ в домашнем поединке 5-го тура высшей лиги — 3:4, пишет pressball.by.

Горняки впервые в сезоне пропустили, а также впервые потеряли очки.

ШАХТЕР — ЭНЕРГЕТИК-БГУ — 3:4

Солигорск. 27 апреля. Стадион "Строитель". 18.45. 1100 зрителей.

Судьи — А.Василевич (Мозырь), Д.Емельянчиков (Гомель), С.Косовец (Брест).

ШАХТЕР: Климович (к) — Матвейчик, Рыбак, Прийма, Антич — Селява, Громыко — Ковалев, Бакай (Хващинский, 72), Баланович (Татарков, 72) — Бодул (Януш, 63).

Запасные: Чесновский, Игнатенко, Бурко, Эбонг.

ЭНЕРГЕТИК: Харитонович — Носко (к), Садовский, Шкуднюк, Мавату, Яскович, Юдчиц (Мусаханян, 55), Васильев, Джумашев (Плехов, 30), Тве, Война (Обренович, 66).

Запасные: Лесько, Ходжамов, Кисель, Диас.

ГОЛЫ: 1:0 — Рыбак (5). 1:1 — Мусаханян (56). 1:2 — Садовский (68). 1:3 — Мавату (70). 2:3 — Януш (83). 3:3 — Громыко (88). 3:4 — Мусаханян (94+).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Война (38), Юдчиц (47), Бакай (54), Мавату (59).