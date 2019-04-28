Александр Невзоров: Трамп мог бы выдать американские паспорта россиянам 22 28.04.2019, 10:36

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Александр Невзоров

Была бы настоящая буча и всемирный скандал.

«Не успел Зеленский воцариться, как Путин ему тут же вставил кактус. Аккуратно, но глубоко. Зеленскому ответить нечем, у него кактуса нет. Ответить должен был бы Трамп. Но проблема в том, что он вообще не авантюрист», - рассказывает в своем Instagram известный российский журналист Александр Невзоров.

«В ответ на путинский ход он мог бы с таким же невинным видом, как это сделал Путин, выдать, например, американские паспорта всем жителям Петербурга или другого города Российской Федерации. Из такой же невинной путинской формулировочкой, исходя из соображений гуманизма и добрососедства.

Это был бы такой подарок от Конгресса и от него лично. Была бы адская буча и всемирный скандал. Не подкопаешься».