«Радость сочетается сегодня с надеждой на победу правды и света в нашей жизни» 28.04.2019, 10:47

Поздравление с Пасхой от архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия.

Слово поздравления на Пасху прислал верующим православный архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий, сообщает «Радыё Рацыя».

Слово вспоминает о смысле христианской жизни и победе креста Спасителя:

- Христос воскрес! Поздравляю всех вас со светлым Христовым воскресением, самым радостным для православных христиан праздником.

Опять наши сердца наполняются пасхальным ликованием. Ликованием от созерцания большого и непостижимого действия любви Божьей к человеку.

Пасха Господня, которую мы отмечаем, есть праздник победы жизни над смертью. Как показывает история церкви от ее древнейших времен, жить праведно, жить для правды всегда было непросто.

Потому что мир, который лежит в грехе, не принимает правды Божией и всегда стремится уничтожить тех, кто ее провозглашает, кто в ней стоит и о ней свидетельствует.

Но парадоксальным образом действие правды Божией в мире только увеличивалось и укреплялась, а царства и власти, которые начинали гонения на христиан, сами покорялись тем, перед кем вставали на пути.

Целые первые два века нашей эры старый мир боролся с христианским свидетельством на аренах и амфитеатрах, пролив бесчисленное количество крови мучеников. И эта кровь стала тем семенем, из которого смогла вырасти цивилизация новой христианской Европы.

Опыт 20 века, обозначенный страданиями новомучеников в страшных гонениях, которые по всем объективным показателям должны были стереть память о Христе с нашей земли, показывает, что смерть за имя Христово и за верность его правде - это не поражение, не проигрыш - а путь к воскресению.

Ведь и путь самого Христа к воскресению лежал через крест. Этот страшный символ боли и страданий парадоксально стал символом любви, победившей смерть, символом Пасхи, которую мы сейчас празднуем и воспеваем.

Дорогие братья и сестры, не будем бояться стоять в этом мире за правду Божию. Имея перед собой все эти примеры, не будем смущаться позором, который мир этот снова возводит на крест Христа.

Светлая радость Воскресения Христова сочетается сегодня с твердой надеждой на победу правды и света в нашей жизни. Действительно Христос Воскрес!