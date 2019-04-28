Кикабидзе – Зеленскому: Хочу пожелать, чтобы ты мудро управлял своей огромной страной 5 28.04.2019, 10:57

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Вахтанг Кикабидзе

Фото: tsn.ua

Вахтанг Кикабидзе сообщил, что имеет честь называть себя другом нового президента Украины Владимира Зеленского.

Актер и певец Вахтанг Кикабидзе пожелал победителю выборов президента Украины Владимиру Зеленскому мудрости на посту главы государства.

Он сказал об этом в видеообращении к Зеленскому, опубликованном в Facebook 27 апреля, сообщает gordonua.com.

"Дорогой Володя, я имею честь называть себя [твоим] другом. Но с сегодняшнего дня, в день православной Пасхи, я буду тебя называть, вернее – вас называть – президентом всей Украины. Хочу пожелать тебе счастья, пожелать, чтобы ты мудро управлял своей огромной страной. Украинцев хочу поздравить с этим прекрасным днем – днем Пасхи – и сказать на прощание: "Дай Бог вам здоровья, слава Украине", – заявил он.