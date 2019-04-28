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В Беларуси подняли цену на сжиженный газ для населения

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  • 28.04.2019, 11:10
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Постановление вступает в силу с 1 мая.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли постановлением №37 от 18 апреля увеличило цену на сжиженный газ для населения. Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Он вступает в силу 1 мая 2019 года.

Постановлением цену на сжиженный газ для заправки газовых баллонов объемом 1 л (0,4 кг), 5 л (2,0 кг), 12 л (5,0 кг), 27 л (11,4 кг), реализуемый населению, увеличена на 11 копеек для 1 рубля 11 копеек.


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