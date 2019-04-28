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Как проходила пасхальная Всенощная в самой старой церкви Беларуси

  • 28.04.2019, 11:20

Фоторепортаж из гродненской Коложи.

Праздник Воскресения Христа – самый важный в христианской традиции. Этой ночью тысячи православных верующих в Беларуси молились в церквях. Ночное богослужение проходило и в Коложской церкви в Гродно, сообщает «Белсат».

Как рассказал настоятель церкви протоиерей Александр Болонников, в Великую субботу верующие вспоминают погребение Христа. Церковь в этот день поет «Да молчит всякая плоть, видя положенного во гроб Спасителя». Поздно вечером после освящения пасхальной пищи и исповеди начинается всенощная литургия. В начале с зажженными свечами читают Евангелие.

Священник выносит икону «Плащаница» и кладет ее на алтарь. В полночь начинается крестный ход вокруг церкви. В это время все верующие должны выйти на улицу, так как именно в этот момент пустая церковь символизирует пустой гроб Христа. После верующие начинают петь пасхальные праздничные песни.

После литургии верующие расходятся по домам, бьются крашеными освещенными яйцами. На праздник Пасхи и последующие 40 дней у верующих принято «христосоваться», что означает приветствовать друг друга радостной новостью «Христос воскресе!».


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