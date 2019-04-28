Путин - Медведеву: Ситуация, Дима, сложная, можно и страну потерять 3 28.04.2019, 11:45

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Фото: РИА Новости, Михаил Климентьев

Как Москва искала замену Каддафи в Ливии.

Последний октябрьский день 2008 года был в Москве довольно теплым. Днем светило солнце, температура поднялась выше десяти градусов. Поздно вечером начал идти дождь, но это уже было не страшно — шатер для Муаммара Каддафи был установлен, пишет финское издание Helsingin Sanomat (перевод – inosmi.ru).

Каддафи прибыл в Россию с первым после 1985 года визитом. Президент Владимир Путин посещал Триполи в апреле, и мужчины легко нашли общий язык. Теперь настала очередь ответного визита.

Правда, Путин был уже не президентом, а премьер-министром. Поэтому за ужином Каддафи встретился с президентом Дмитрием Медведевым, а субботним утром провел с ним официальную встречу. Шел разговор о поставках оружия, о газопроводе, по которому Ливия планировала переправлять газ со своих месторождений в страны Евросоюза.

Каддафи установил знаменитый бедуинский шатер внутри кремлевских стен, в 200 метрах от рабочего кабинета президента. Комендант Кремля Сергей Хлебников позже сообщил, что ливийцы хотели установить шатер на Соборной площади перед Архангельским собором.

«Мне лично пришлось им объяснять, что у нас другие традиции, свои протокольные правила, свои каноны, — рассказал Хлебников в интервью правительственному изданию «Российская газета». — В итоге договорились насчет Тайницкого сада, там, где большой цветник».

Субботним вечером настала очередь Путина. Каддафи пригласил его к себе в шатер, расположившийся во дворе у президента Медведева. То, что Путин организовал с ним встречу, о которой договорились раньше, для Каддафи было важнее.

Французская певица Мирей Матьё (Mireille Mathieu) выступила в Кремлевском дворце и после концерта пришла к Каддафи на чай вместе с Владимиром Путиным. Настроение было отличным, у Путина была позади короткая победоносная война с Грузией.

Захвативший в 1969 году власть Каддафи сначала был «председателем Совета революционного командования Ливийской арабской республики», а с 1977 года — братским вождем и руководителем революции «Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии».

Содержание внутренней политики было простым: Каддафи был начальником, а остальные молчали. Во внешней политике все было не так однозначно. Каддафи успел побыть панарабом, панафриканцем, социалистом и капиталистом, врагом Запада и другом Запада.

Главным врагом Запада Каддафи стал после взрыва над Локбери в 1988 году (в организации взрыва обвиняют ливийские спецслужбы прим.ред.). Самолет авиакомпании «Пэн Американ», следовавший рейсом 103, взорвался над Шотландией и рухнул на город Локбери. В общей сложности погибло 270 человек.

Исчезновение социалистического лагеря и падение стоимости нефти заставили Каддафи еще раз изменить линию своей внешней политики. В 1999 году Каддафи начал секретные переговоры с Великобританией о взрыве над Локбери. Ливия признала ответственность в совершении взрыва и в 2003 году выплатила в общей сложности 2,7 миллиарда долларов родственникам погибших.

Договор о сотрудничестве был заключен в 2004 году. Британский премьер-министр Тони Блэр (Tony Blair) и итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони (Silvio Berlusconi) стали друзьями Каддафи.

Пока в 2011 году не наступила Арабская весна, и в Ливии не началась гражданская война. 18 марта 2011 года Совет безопасности ООН проголосовал за создание так называемой бесполетной зоны над Ливией.

Это значило, что самолеты НАТО могли контролировать воздушное пространство, то есть, привести гражданскую войну к поражению Каддафи. Совет безопасности одобрил резолюцию. Россия, Китай и Германия воздержались от голосования.

Эта резолюция привела в Москве к кризису с далеко идущими последствиями.

Президент США Барак Обама (Barack Obama) и президент России Дмитрий Медведев легко пришли к договоренности в отношении Ливии. Они решили дать президенту Франции Николя Саркози (Nicolas Sarkozy) возможность решить в Ливии все грязные вопросы. Россия воздержится от голосования в Совете безопасности.

Владимир Путин встретился с представителями СМИ через три дня после решения Совета безопасности. Будучи премьером, он посещал оружейный завод в Удмуртии, производящий межконтинентальные ракеты. Путин не стеснялся в выражениях.

«Резолюция Совбеза является неполноценной и ущербной, — заявил Путин на телекамеры. — Она разрешает все и напоминает средневековый призыв к крестовому походу».

«Правительство России не занимается внешнеполитической деятельностью. У нас социально-экономические вопросы, — сообщил Путин. — Но личное мнение у меня есть».

«Меня беспокоит даже не сам факт вооруженного вмешательства. Вооруженных конфликтов много, они всегда происходили и, наверное, к сожалению, еще долго будут происходить. Беспокоит та легкость, с которой сегодня принимаются решения по применению силы в международных делах».

Российский журналист Михаил Зыгарь пишет в своей книге «Вся кремлевская рать», что сначала Медведев был в ужасе от такой публичной головомойки, но потом решил безоговорочно придерживаться одной линии с Путиным. В конце лета 2011 года Путин пригласил Медведева ловить рыбу на базе отдыха Министерства обороны в Астрахани.