«Можа, так і трэба?»: как строители исправляют свои ошибки на бумаге 28.04.2019, 11:55

Умение хорошо составлять отчеты не влияет на реальное состояние наших дворов и улиц.

Как показывает практика и окружающая нас действительность, умение хорошо составлять отчеты и вести переписку с гражданами не влияет на реальное состояние наших дворов и улиц. Именно поэтому для многих кабинетных чиновников становится откровением, когда на «Доске позора» появляются фото после того, как они отчитались, что «проблема решена». Но разве можно считать дорожку отремонтированной, если асфальт уложен криво и поверх люков, а гнилую скамейку покрасили, а не заменили? Кого винить, если одно и то же крыльцо нужно ремонтировать каждый год? Отписки не работают: белорусы уже давно не считают, что бардак и халтура это «так i трэба», пишет tut.by.

Барановичи, перекресток улиц Кирова и Промышленной. Впадину вокруг люка заасфальтировали.

Помните чудо-поручень в Сморгони у подъезда по Ленина, 24а? Теперь он выглядит нормально. По крайней мере жители дома довольны.

Так выглядит площадка у входа в подъезд № 12 у дома 48 в Минске по улице Шаранговича после ремонта. Жители сообщили, что теперь все выглядит более аккуратно, чем было до этого. И все же осталась маленькая претензия: «одной плитки не хватило и „дизайнерский“ бордюр по краям площадки не очень хорошо выглядит».

Вот так вот отремонтировали стену на станкостроительном заводе имени Кирова в Минске.

Минск, улица Бабушкина (Колядичи). Смотрите, как здорово «облагородили» остановку: вместо того, чтобы починить гнилую скамейку, ее покрасили.

Новый микрорайон в Хойниках. После нанесения зебры будут ставить табличку «По газонам не ходить»?

Вот такой пешеходный переход, ведущий в «пустыню», есть в Гомеле на улице Белого, 23. Рядом находятся остановка общественного транспорта, детская площадка, круговая развязка двух пересекающихся улиц.

Такая лестница между домами Гикало, 24, к.2, и Платонова, 33, к детскому саду № 111. Сообщают, что «на такой лестнице реально вывихнуть ногу или скатиться по ней вниз. Родители, когда ведут детей из/в детский садик, реально подвергаются опасности. С зимы никто не реагирует».

Минск, улица Алибегова, 34. Нам пишут, что это дом для многодетных, где проживает около 300 детей: «Пандусы для колясок вообще не предусмотрены, зато непонятно зачем стоят вот эти конструкции, опасные для жизни детей».

С осени прошлого года ЖЭС-29 Минска «чинит» два крыльца в подъездах дома № 29 по улице Славинского. Пока работы выполнены в следующем объеме: в одном подъезде над проломом положены доски, во втором — самая большая дыра заложена булыжником. Терпение жильцов с детьми, колясками и стариками заканчивается.

Заасфальтированный люк на улице Немига в Минске. Здесь все плохо — и люк замуровали, и асфальт «на отцепись» положили.

Вот такое «удобное» крыльцо отделения почты № 52 в Минске по улице Янки Брыля, 30.

Минск, улица Берута. Автор фото сообщает, что в 2018 году дорожники положили асфальт, который после зимы уже весь в трещинах.

Вход в торговый центр в Бресте по адресу: Луцкая, 56.

Витебск, пересечение улицы М. Фрадкина и Московского проспекта. На фото — новая велодорожка.

Ступени по улице Одинцова в 4-й подъезд ремонтировали полтора года назад. Теперь опять ремонт?

Минская область, Слуцкий район, агрогородок Вежи. Нам пишут, что в кранах нет холодной воды совсем и давно, а горячая есть, но рыжая. «Слушаем просто обещания от руководителей, но решения данной проблемы не видим», — пишут жители Вежи.

Улица Масюковщина, Минск. На фото мы видим новый асфальт. Но жителей возмущает то, что асфальтное покрытие уложено криво, работники оставили горы строительного мусора, свернутые крышки люков канализации, поваленные и разломанные заборы. Про тротуары и бордюры забыли. Жители улицы задаются вопросом: может, иногда городским властям следует руководствоваться не только проектами, но и здравым смыслом, чтобы не резать потом новый асфальт, пытаясь ровно установить бордюры? Они спрашивают, почему в Дроздах и по улице Ржавецкой и примыкающим к ней улицам все было сразу сделано по-человечески, ровно, с тротуарами и въездами во дворы, а у них нет?

Такой сюрприз ждет невнимательных водителей на парковке во дворе дома № 9 на улице Болдина в Могилеве.

Молодечно, улица Либаво-Роменская. Автор фото интересуется: это клумба или новая разметка вокруг ямы на проезжей части? И почему только одну ее обвели белой краской — на этой дороге их много.

Вход в РКЦ на улице Свердлова в Минске.

Минск, Логойский тракт, 7, 1-й подъезд. Мастер-класс, как не надо делать пандусы для колясок в подъездах. Он практически упирается в стену — и коляску в конце пути приходится стаскивать. Чтобы воспользоваться пандусом, нужно проявить недюжинную силу, сноровку и смекалку.

В новом районе Минска на улице Семеняко между домами 4 и 2 после сдачи дворовой проезжей дороги выяснилось, что забыли проложить какой-то кабель или трубу. Разрушили новое дорожное покрытие, а после кое-как уложили асфальт. Разумеется, через год асфальт просел и образовалась яма. Автомобилисты выражают строителям «благодарность» каждый раз, когда проезжают эту впадину.

Общежитие № 2 РУП Белпочта, Минск, улица Надеждинская, 23. Автор фото сообщает, что уже месяц крыльцо общежития находится в аварийном состоянии — страшно к нему даже подходить, не то что подниматься.

Минск, улица Воронянского, 3. Уже несколько месяцев в контейнерной отсутствует дверь, а крыльцо близко к состоянию «полного распада». Жильцы пишут: «ЖЭС этого не видит или «можа так i трэба?».

Смолевичи, улица Центральная, 5а, 3-й подъезд. Здесь настоящая беда: полгода не работает система водоотведения! Жильцы подъезда пишут, что сточные воды текут под пол жильцам первого этажа (там нет подвала, и все коммуникации идут под полом). «У нас уже плесень от влажности пошла, и пол в коридоре проваливается! В квартирах дышать нечем! Все обращения в ЖКХ ничего не дали: нам прислали письмо, что все в удовлетворительном состоянии». На фото же мы видим последствия прочистки труб в квартире № 35: «Сотрудники Смолевичского ЖКХ продули систему так, что выдули стоки мне, в квартиру № 33!»

Живу в Минске на проспекте Газеты "Звезда", 4−1. Сообщается, что крыльцо отремонтировали после обращения на 115.бел. Но жильцы таким ремонтом недовольны. А вы как считаете — это хороший ремонт?

Минск, улица Каролинская, 10. Куда деваться воде, если нет водоотвода? Правильно — под фундамент и в подвал.

Дорога между детским садом и магазином «Виталюр» по улице Левкова. Пишут, что такая картина здесь уже давно.

Вот так разрушены были ступени первого подъезда по улице Нестерова, 68.

А вот таким образом сделан ремонт, временно. На нормальный ремонт нужно провести тендер.

Фаниполь, улица Комсомольская, 38. Здесь видели новый асфальт только в 1992 году. Теперь жители дома фотографируют его остатки.