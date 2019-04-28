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В Калифорнии подросток открыл стрельбу по прихожанам синагоги

  • 28.04.2019, 11:59

Есть погибший и раненые.

27 апреля в американском городе Повей в пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния) 19-летний подросток из полуавтоматической винтовки расстрелял людей в синагоге. Об этом сообщает The Los Angeles Times (перевод – gordonua.com).

В результате стрельбы погибла женщина, еще три человека получили ранения.

Всего во время богослужения в синагоге было около 100 человек.

Злоумышленник скрылся, но вскоре полиция его задержала. Стрелявшим оказался житель Ранчо-Пенаскитос Джон Эрнест.

Мэр Повея заявил о ненависти напавшего к еврейской общине, отмечает издание.

По данным The Los Angeles Times, Эрнест перед нападением на синагогу сделал в соцсети антисемитское заявление, отметив, что атаку запланировал четыре недели назад. В посте он якобы взял на себя ответственность за поджог в исламском центре соседнего города Эскондидо 24 марта и выразил сожаление, что огонь был сразу же потушен. Эрнест является сторонником Гитлера.


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