Почему Билл Гейтс помогает жене мыть посуду 1 28.04.2019, 12:15

Билл Гейтс

ФОТО: GETTY IMAGES

Некоторые правила жизни знаменитого миллиардера.

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда познакомились в 1987 году, когда Мелинда пришла в компанию менеджером по продуктам. Гейтс пригласил девушку на свидание – на дату через две недели, но получил отказ: как пишет Business Insider, Мелинда сказала, что он «недостаточно спонтанен». Билл перезвонил ей спустя два часа и снова пригласил на свидание – но тем же вечером, пишет Forbes.

Они в браке уже 25 лет. Сейчас Гейтс отошел от руководства компанией, но по-прежнему занимает второе место в списке богатейших людей планеты по версии Forbes с состоянием $96,5 млрд. Как живет семья Гейтс – Мелинда рассказала в интервью Business Insider.

Мелинда Гейтс обеспокоена тем, что общество воспринимает как данность то, что на женщин ложится дополнительная работа по уходу за детьми или домашние дела. По словам Гейтс, такие хлопоты могут отнять в общей сложности около семи лет жизни женщины. «Я думаю, нам надо лишь иногда говорить вслух об этой невидимой работе, которую мы делаем, а люди даже не замечают», — говорит Мелинда и приводит пример.

«Однажды я осознала, что я остаюсь на кухне еще 10-15 минут после того, как все [после ужина] занялись своими делами», — вспоминает она. По ее словам, иногда из-за этого она не могла сдержать раздражение и злость. Так и случилось в один из вечеров. «Все встали из-за стола и начали разбегаться с кухни. И я – руки на бедрах – говорю: «Никто не уйдет с кухни раньше меня!» И уже спустя пять минут мы все вместе пошли наверх», — поделилась Гейтс.

По ее словам, члены семьи до сих пор помогают друг другу на кухне: «Прошлым вечером мы с Биллом ужинали вдвоем и вдвоем мыли посуду».

«Если гендиректор Microsoft возит детей в школу, то и ты можешь»

Мелинда рассказала и другой случай из семейной жизни: «Когда нашей старшей дочери Дженн пришла пора идти в детский сад, мы с Биллом выбрали школу, которая была довольно далеко от дома. Я думала, что, может быть, отдать ее в эту школу, когда она будет постарше. Но Билл сказал: «Я буду ее возить». По словам Гейтс, миллиардеру для этого пришлось бы ехать сначала в одну сторону в школу, потом возвращаться к дому и ехать в противоположном направлении в офис Microsoft. Однако Гейтс действительно возил дочь два раза в неделю (в материале Business Insider не уточняется, почему не каждый день – прим. Forbes).

«Через несколько дней некоторые другие мамы сказали мне: «Видишь ли ты, что изменилось в этом классе?», — продолжает Гейтс. – Я сказала: «Я вижу больше отцов, которые привозят детей». Они ответили: «Да, мы приехали домой и сказали мужьям: «Если Билл Гейтс, гендиректор Microsoft, может возить детей в школу, то и ты можешь!»

Как утверждает Мелинда, до этого она даже не задумывалась, что они с Биллом подали пример для подражания другим семьям. «Билл и дети ценили те минуты в машине. Слушали вместе музыку, все их разговоры за прошедшие годы- это часть его, которую они иначе могли бы не увидеть. Это была бы упущенная возможность», — добавила Гейтс.

Джефф Безос тоже мыл посуду

Билл Гейтс в списке богатейших людей мира уступает только одному — основателю Amazon Джеффу Безосу. Пять лет назад Безос также рассказывал, что моет посуду после ужина каждый вечер. «Это самая сексуальная вещь, которую я делаю», — утверждал он. Впрочем, его брак это не спасло. Сейчас Безос разводится. По условиям раздела имущества его бывшая жена Маккензи получит четверть его доли в Amazon и станет третьей в списке богатейших женщин в мире по версии Forbes.