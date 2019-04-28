Мадуро заявил о выходе из Организации американских государств 1 28.04.2019, 12:22

Николас Мадуро

Фото: Reuters

ОАГ признает представителем Венесуэлы дипломата, назначенного президентом Хуаном Гуайдо.

Узурпатор Николас Мадуро заявил, что жители Венесуэлы якобы приветствуют ее выход из Организации американских государств (ОАГ, OAS). "Закаленный трудностями народ Венесуэлы мобилизуется ради того, чтобы отпраздновать наш окончательный уход из министерства колоний США: ОАГ", - такая запись в субботу, 27 апреля, появилась в официальном микроблоге Twitter Мадуро, сообщает dw.com.

Длящуюся два года процедуру выхода Венесуэлы из ОАГ Мадуро инициировал 27 апреля 2017 года, напоминает dpa. Он обвинял ОАГ в зависимости от Вашингтона. Теперь представлявшие Венесуэлу в ОАГ дипломаты, верные социалистическому правительству Мадуро, вернулись в Каракас.

Однако 9 апреля организация признала Хуана Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы и согласилась считать законным венесуэльским представителем при ОАГ назначенного им на этот пост дипломата Густаво Тарре. За соответствующую резолюцию проголосовали 18 членов ОАГ, против - 9 стран, 6 воздержались.

Гуайдо призвал к массовой акции протеста 1 мая

27 апреля президент Венесуэлы Хуан Гуайдо обратился к так называемым Комитетам помощи и свободы, призвав их к борьбе против правительства Мадуро. Поддерживающие оппозицию венесуэльцы должны организовывать подобные комитеты в районах, где они проживают, и на предприятиях, где работают.

На 1 мая в Венесуэле намечена массовая акция протеста против боливарианского режима. 35-летний временный президент назвал планируемое мероприятие крупнейшим в истории маршем, участники которого потребуют окончания узурпации Мадуро.